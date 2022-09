Iker Casillas reageert op de geruchten als zou hij nu iets hebben met Shakira: “Ongelofelijk”

Aanleiding van de roddel was het feit dat Casillas op Instagram plots Shakira begon te volgen, nadat bekend werd gemaakt dat er een einde kwam aan het huwelijk van de Colombiaanse zangeres met Piqué. Casillas is op zijn beurt pas recent definitief gescheiden van de Spaanse sportjournaliste Sara Carbonero, met wie hij getrouwd was in 2016 en met wie hij twee kinderen heeft: Martin en Lucas. Vervolgens waren er geruchten als zouden Casillas en Shakira elkaar zien.

Maar daar is volgens de ex-keeper van Real Madrid en Porto niets van aan. In een reeks Stories op Instagram verwijst Casillas de geruchten naar de vuilbak. Met een emoji dat zich afvraagt waar de geruchten vandaan komen en de tekst ‘Tocate las narices’, of dat er - vrij vertaald - leugens verspreid worden.

Volledig scherm © instagram ikercasillas

In juni raakte bekend dat Shakira en Piqué na een relatie van twaalf jaar uit elkaar gingen. In 2012 ontmoetten ze elkaar toen Piqué zijn opwachting maakte in de videoclip voor ‘Waka Waka (This Time For Africa)’. Ze hebben twee kinderen samen: Milan (9) en Sasha (7). Piqué zou ontrouw geweest zijn naar het einde van de relatie toe, terwijl er naar verluidt ook financiële spanningen waren. Het koppel houdt voorlopig de lippen stijf over de breuk omdat onder andere het hoederecht over de kinderen nog op tafel ligt.

Volledig scherm © AFP

Casillas werd na zijn breuk al gelinkt aan een resem bekende Spaanse bekendheden zoals Rocío Osorno, Alejandra Onieva, María José Camacho en Melyssa Pinto. In 2020 stopte hij na 167 caps voor Spanje met voetbal, nu werkt hij als adviseur voor Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez en zet hij zich als afgevaardigde ook in voor de Real Madrid Stichting. Onvergetelijk was het moment dat Casillas na de tegen Nederland gewonnen WK-finale in 2010 geïnterviewd werd door Carbonero en hij haar vastpakte voor een kus.

Bekijk hier de belangrijkste momenten uit de relatie tussen Shakira en Piqué:

Volledig scherm Casillas met een zoen voor zijn lief Sara Carbonero tijdens een live-interview na de gewonnen WK-finale in Zuid-Afrika. © AFP