“Ik kocht meteen een Ferrari en gaf op één nacht 150.000 dollar uit”: Micah Richards, ex-Man City, over hoe hij plots zwom in het geld

17 was Micah Richards, toen hij in 2005 zijn krabbel zette onder zijn allereerste profcontract bij Manchester City. Lang voor de oliedollars hun intrede maakten, maar dat wil niet zeggen dat de spelers van City toen sukkelaars waren. “Stel je voor dat je van 500 naar 5.000 pond per week gaat”, vertelt Richards in een interview met The Athletic. “En dan van 5.000 naar 50.000 per week. Daarnaast krijg je bonussen en tekengeld. Ik herinner me dat ik al snel 250.000 pond per maand verdiende. Ik zat langs het trainingsveld, met mijn loonbriefje in mijn hand. Ik dacht: ‘Wow. Hoe?’”

150.000 dollar op één nacht

Richards gooide het geld door ramen en deuren, herinnert hij zich. “Ik kocht meteen een Ferrari. Een Range Rover en een Aston Martin had ik al, maar ik vond het tijd voor een Ferrari - een F430. Daarna kocht ik ook nog een 458 Speciale. En ik kocht een huis voor 3 miljoen pond - er waren zeven slaapkamers en ik woonde er samen met mijn twee broers, twee neven en mijn beste vriend. Zo gaat het gewoon als voetballer. Je bent nooit gelukkig, wilt altijd meer.”

Quote Ik had geld, een huis, auto’s en ik dacht dat ik oké was. ‘Waar heb ik me zorgen over te maken?’, maakte ik mezelf sterk. Maar ik had het echt moeilijk, ook mentaal. Ik schaamde me om buiten te komen Micah Richards

Uiteraard zette hij ook maar wat graag de bloemetjes buiten. “Wanneer ik uitging in Manchester of Londen was ik vaak tussen 20.000 en 30.000 pond kwijt. In Los Angeles gaf ik op één nacht 150.000 dollar uit. Het was zo decadent - we gooiden fooi naar de obers en bestelden een fles champagne van bijna 100.000 dollar.” Na die nacht in LA gingen Richards' ogen open. “Ik had geboekt voor een maand, maar ik ging na drie weken alweer naar huis. ‘Ik kan dit niet meer doen', dacht ik. ‘Ik ga al mijn geld opdoen’.”

Volledig scherm Kompany en Richards vieren de FA Cup-winst in 2011. © EPA

Rand van Depressie

Richards voetbalde van 2006 tot 2015 voor de hoofdmacht van Man City en was er zelfs aanvoerder. Aan de zijde van onder meer Vincent Kompany veroverde hij er in 2012 en 2014 de Engelse landstitel. Tijdens zijn laatste contractjaar werd hij uitgeleend aan Fiorentina, om daarna transfervrij over te stappen naar Aston Villa. Maar daar kwam hij - net als tijdens z'n laatste jaren bij City - mede door blessures weinig aan spelen toe. “Ik stond op de rand van een depressie.”

“Mensen praten altijd over het geld, maar elke keer gaan trainen terwijl je gewoon weet dat je niet zal spelen, is erg moeilijk”, gaat hij verder. “Ik probeerde iedereen goedgezind te maken, alsof ik een cheerleader was. Maar diep vanbinnen worstelde ik met mezelf. Ik had geld, een huis, auto’s en ik dacht dat ik oké was. ‘Waar heb ik me zorgen over te maken?’, maakte ik mezelf sterk. Maar ik had het echt moeilijk, ook mentaal. Ik schaamde me om buiten te komen.”

Richards hing zijn schoenen in juli 2019 aan de haak. Tegenwoordig is hij als analist een vertrouwd gezicht bij onder andere Sky Sports.

Volledig scherm Micah Richards als analist. © Photo News