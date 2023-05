“Ik hou van je”: Courtois bedankt iedereen voor “geweldige” verjaardag, en verloofde Mishel in het bijzonder

Zijn collectie van 5,7 miljoen euro nog wat uitgebreid: Cristiano Ronaldo krijgt luxehorlo­ge van 105.000 euro

Nog eentje bij voor z’n collectie, die al op zo'n 5,7 miljoen euro wordt geschat. Bij de opening van hun winkel in Riyad, die gepaard ging met de lancering van een reeks luxehorloges rond Cristiano Ronaldo, kreeg de Portugees van Jacob and Co meteen zelf een exemplaar van 105.000 euro. Een groen model met daarin 26 witte diamanten en zijn klassieke ‘Siu’-viering in verwerkt.