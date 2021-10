“Ik hou meer van mijn hand zonder ring”: breuk tussen PSG-spits Icardi en spelersmakelaar Nara draait uit op pijnlijke Instagram-soap

Time-out Geslaagd of overdreven? Serena Williams en Naomi Osaka pronken in extravagan­te outfits op Met Gala

14 september De outfits gaan zelden meer in het oog springen dan op het Amerikaanse Met Gala. Heel wat grote namen liepen in New York over de rode loper in de meest opvallende outfits, om jonge ontwerpers in de spotlights te zetten. Ook tennissters Serena Williams en Naomi Osaka - de twee best betaalde vrouwelijke atletes ter wereld - vielen op.