“Ik heb eerst geprobeerd om Messi te halen”: grapje van nieuwe coach Ronaldo gaat over de tongen, landt CR7 vandaag in Saudi-Arabië?

WK-match van Brazilië zorgt voor einde van huwelijk van ‘enfant terrible’ Adriano... na amper 24 dagen

De gewezen Braziliaanse spits Adriano (40) heeft een nieuwe bladzijde in zijn grote fratsenboek geschreven. Na 24 dagen is hij gescheiden van zijn vrouw, de 25-jarige kapster Micaela Mesquita. Ruzie over een uitstap van Adriano rond het WK voetbal lag aan de basis.

5 december