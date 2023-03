“Ik had een natte droom”: Jake Paul komt met wel heel bizarre uitleg voor nederlaag tegen Tommy Fury

De nederlaag van Jake Paul in ‘The Truth’ tegen Tommy Fury blijft nazinderen. Nu kwam de ‘YouTube-bokser’ in de podcast van zijn broer Logan met een wel heel opvallende uitleg voor zijn verlies van vorige maand.

KIJK. Zo verloor Jake Paul ‘The Truth’ tegen Jake Paul

Jake Paul somde in de voorbije weken al meerdere redenen - of excuses, zo u wil - op voor zijn nederlaag tegen Tommy Fury. Eerder zei Paul al dat hij serieus ziek was geweest tijdens de kamp, ook zou hij zich geblesseerd hebben aan zijn arm. “Daardoor was ik helemaal niet op mijn best”, aldus Paul. In een interview met een ander YouTube-kanaal beweerde Paul dan weer dat hij last had van de jetlag na zijn reis naar Saudi-Arabië, waar de kamp plaatsvond. Het speelde allemaal z’n rol.

De meest bizarre uitleg voor zijn verlies tegen Fury gaf Paul echter enkele dagen geleden in de podcast van zijn broer Logan, ‘Impaulsive’. In de aanloop naar de wedstrijd zou Paul een “natte droom” hebben gehad die hem “slappe benen” bezorgde op de dag zelf. “Ik herinner me die droom zelfs niet meer. Het enige dat ik nog weet, is dat ik wakker werd en volledig in paniek schoot omdat ik helemaal ‘vol hing’. Ja, zo’n natte droom maakt je benen nu eenmaal slapper. Dat heb ik gemerkt tijdens de kamp. ‘t Is één van de vele redenen waarom ik verloren heb.”

“Weet je, in de twee weken voor de kamp werd de druk en het testosteron zo fel opgebouwd... Je lichaam wil al die energie er op den duur gewoon uit”, aldus nog Paul, die nog eens aanstipte uit te zijn op een rematch tegen Fury. “Ik heb hem gefeliciteerd, maar ik ga niet akkoord met de beslissing van de jury. We verdienen die rematch, want het was heel close. En nadat ik de kamp geanalyseerd heb, weet ik het zeker: Fury was niet eens zo sterk.”

