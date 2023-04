“Ik ben Nederlands nu”: topschaatsster Jutta Leerdam en YouTube-bokser Jake Paul bevestigen relatie

KIJK. Jutta Leerdam en Jake Paul bevestigen relatie

De geruchten over een relatie tussen Leerdam en Paul deden al een tijdje de ronde. Zo werden ze op verschillende evenementen samen en vooral close gespot. “That’s it”, schrijft de 24-jarige schaatsster nu op Instagram. Paul schrijft: “Ik ben Nederlands nu.” Met een paar foto’s van het nieuwe koppel. Hand in hand, zo bestaat er geen twijfel meer. De twee kwamen enkele maanden geleden via Instagram met elkaar in contact.

Jutta Leerdam kroonde zich eerder deze maand in Thialf nog voor de tweede keer tot wereldkampioen op de 1.000 meter. Ze vormde samen met schaatser Koen Verweij vijf jaar lang hét sportkoppel van Nederland, tot die relatie de voorbije zomer spaak liep.

Jake Paul van zijn kant werd wereldberoemd door Vine, een platform met video’s van zes seconden. Samen met zijn oudere broer Logan begon hij op zijn 10 jaar met video’s maken en als snel gooiden ze er hoge ogen. Toen Jake Paul in 2014 de overstap maakte naar YouTube, schoot hij ook op dat kanaal meteen de lucht in. Met zijn vlogs en pranks behaalde Paul vijf miljoen abonnees in zes maanden. Het ging hem voor de wind, met ook een contract bij Disney Channel om een hoofdrol te spelen in de reeks ‘Bizaardvark’. Maar in het midden van het tweede seizoen verdween Paul uit de reeks. Hij zorgde volgens zijn buren voor onnodig veel overlast door zijn pranks, video’s en feestjes. Dat imago viel niet te rijmen met het imago van Disney-ster.

KIJK. Jake Paul na beslissing op punten erg nipt onderuit tegen Tommy Fury

Het aantal controverses stapelde zich op. In 2018 stond hij met zijn vriendin halfnaakt op YouTube. Daarnaast had hij een woordenwisseling met One Direction-zanger Zayn Malik en in het midden van de coronacrisis organiseerde hij meerdere lockdownfeestjes. Paul vond Covid-19 namelijk “een hoax”.

De YouTuber raakte in de ene na de andere mediastorm terecht. In de nasleep van de George Floyd-protesten was hij aanwezig op een protest dat al snel escaleerde. Heel wat mensen plunderden winkels en ook Paul was te zien op die beelden. Hij verontschuldigde zich op sociale media en zei dat hij daar aanwezig was voor een toekomstige video. Als klap op de vuurpijl postte TikTok-figuur Justine Paradise in 2021 een video waarin zij vertelde dat zij seksueel misbruikt werd door Jake Paul. Volgens Paul was de klacht tegenover hem “100% procent vals”. Paul verloor recent nog de veelbesproken kamp tegen Tommy Fury, maar streek daar wel een bedrag van 28 miljoen euro voor op.