“Ik beleef een nachtmerrie”: influencer laat vol trots Messi tatoeëren op voorhoofd, maar deelt nu wanhopige boodschap

Die tattoos liet Mike Jambs, een Colombiaanse influencer, op zijn lichaam vereeuwigen om de WK-triomf van Argentinië te vieren. Met de nodige trots pronkte Jambs met de tattoos in één van zijn video’s, vlak nadat ze gezet waren. Jambs kon in de video zijn geluk niet op, maar intussen is hij de tattoos liever kwijt dan rijk.

En dus wil Jambs de tattoos zo snel mogelijk laten verwijderen. Alleen heeft hij geen idee hoe dat in zijn werk gaat. “Mijn leven is alleen maar op negatieve manier veranderd. Maar ik weet niet hoe de procedure werkt om de tattoos weg te laten halen”, klinkt het wanhopig.

Zeker is in elk geval dat Jambs nog een tijdje met de tattoos zal rondlopen. Om een tattoo te laten verwijderen, is een specifieke behandeling met een huidlaser nodig. Daar zijn volgens het UZ Leuven vijf à acht sessies voor nodig, met telkens een interval van zes weken. Al is Jambs’ grootste probleem misschien wel de voorbereiding en de nazorg. Het is immers belangrijk om twee maanden voor en na de behandeling de zon te vermijden.