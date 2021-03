Ibrahimovic breekt even na vraag rond zoontje over Zweedse rentree: “Vincent weende toen ik vertrok”

Time-OutEmotioneel moment op de persbabbel. Toen Zlatan Ibrahimovic gevraagd werd hoe zijn familie reageerde op zijn Zweedse comeback, brak de spits (39) even. Zijn zoon Vincent had het immers moeilijk toen Zlatan hem vertelde dat hij opnieuw het huis uit was. “Dat is geen goeie vraag die je hier stelt... Hij barstte echt in tranen uit toen ik vertrok.” Waarna ‘Ibra’ zich herpakte. “Nu is hij weer OK.” Met ex-model Helena Seger (50) heeft Ibrahimovic naast Vincent (13) nog een zoon, Maximilian (14).

Donderdag kan Zlatan zijn wederoptreden maken in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. Drie dagen later volgt een uitmatch in Kosovo en volgende week woensdag spelen de Zweden nog vriendschappelijk tegen Estland.

Bondscoach Janne Andersson had in november in Milaan een gesprek met Ibrahimovic en afgelopen week riep hij de veteraan bijna vijf jaar na zijn afscheid weer op. “Als Janne gelooft dat ik het team beter kan maken, wil ik dat doen”, zegt Ibrahimovic. “Maar ik ben wel niet meer dan een stukje in de puzzel.”

Volledig scherm © EPA

Voor zijn afscheid droeg Zlatan het rugnummer tien bij Zweden, nu gaat hij met het nummer elf, ook zijn rugnummer bij Milan, spelen. Emil Forsberg was nochtans bereid het nummer tien af te staan. “Maar ik heb daarvoor bedankt. Alexander Isak heb ik de elf gevraagd, Ik mocht het hebben, op voorwaarde dat hij het terugkrijgt als ik weer stop; “Over een jaar of zes zeven”, zei hij. Tien is de oude Zlatan, de nieuwe Zlatan speelt met elf. Al is het niet zo belangrijk. Rugnummers interesseren me niet zo. Ik wil weer in dat gele shirt spelen, met om het even welk nummer op mijn rug. Voor je nationaal team spelen, is het hoogste wat je kan bereiken als voetballer. Ik heb het gemist. Of ik door zal gaan tot het WK 2022, weet ik nog niet. Het zal ervan afhangen hoe ik me dan voel. Ik droom er wel van om dan te kunnen bewijzen dat ik op het veld geen 41 jaar oud ben.”

Volledig scherm © AFP

“Mijn leeftijd is zeker geen probleem. Ik voel me goed en ben hier omdat ik verdien hier te zijn. Ik train nog altijd even hard en met de jaren ben ik ook wijzer geworden. Ik heb meer ervaring en ben geduldiger geworden, op en naast het veld. Ik speel anders dan vroeger. Dingen die ik twintig of tien jaar geleden probeerde, doe ik nu niet meer. Ik doe nu wat het beste is voor het team. Veel spelers bereiken een zekere leeftijd en zijn dan verbaasd dat ze niet meer hetzelfde kunnen brengen, ik niet, ik pas me aan.”

“Bij Zweden begin ik met een schone lei. Al wat ik in het verleden gedaan heb, telt niet meer. Ik ben niet hier omdat ik Zlatan ben, wel omdat ik een goede voetballer ben, als je het mij vraagt, de beste van de wereld. Ik zal mijn best doen om het team te helpen en om als een leider de anderen beter te maken. De coach heb ik beloofd dat ik het verschil zal maken.”

Ibrahimovic zit aan 116 caps, 32 minder dan recordinternational Anders Svensson, en is met 62 goals de topscorer aller tijden van Zweden.

Volledig scherm © AFP