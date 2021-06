Hoeveel pech kan je hebben? Bondscoach Albanië twee duels op rij omvergekegeld

Time-out Motocros­ser backflipt over Lesse en wereldkam­pi­oen kajak

21 mei Straffe beelden! Motorcrosser Gilles Dejong is volop aan het trainen voor het zomerseizoen en laat geen kans onbenut om zijn conditie te testen. In onderstaand filmpje doet hij een waanzinnige backflip over de rivier de Lesse en meervoudig wereldkampioen kajak Maxime Richard. Geniet u even mee.