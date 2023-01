Hoe verloren WK-finale Kylian Mbappé zelfs achtervolgt wanneer hij NBA-wedstrijd meepikt

KIJK. Argentijnse NBA-fans zingen Mbappé treiterend toe

Gisteren waren Kylian Mbappé en Achraf Hakimi, twee van de sterspelers van Paris Saint-Germain, opgemerkte gasten tijdens het NBA-duel tussen de Brooklyn Nets en de San Antonio Spurs (139-103). De twee kregen van hun ploeg nog enkele extra dagen vrij nadat ze tot aan het gaatje meedraaiden op het WK in Qatar, waarna ze dus besloten om even af te zakken naar New York om er Kevin Durant & co aan het werk te zien. Maar zelfs dan was die legendarische zondagavond in Lusail nooit veraf...