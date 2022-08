“Hij vroeg mijn ouders om mijn hand”: Mishel Gerzig doet uit de doeken hoe Thibaut Courtois haar ten huwelijk vroeg

Time-out4 juni was het, toen er ineens op de Instagrampagina’s van zowel Thibaut Courtois als die van Mishel Gerzig foto’s verschenen van onze nationale nummer één die op een luxejacht op zijn knie was gegaan voor zijn grote liefde. Zij heeft nu in Israëlische media onthuld hoe zij dat moment heeft beleefd, en ze heeft het ook over de toekomstplannen van het koppel.

“Het was een erg romantische dag”, herinnert Gerzig zich het nog alsof het gisteren was. We zaten op een jacht, de zon was aan het ondergaan, Positano voor ons... Ineens begon hij lieve woordjes te vertellen, waarna hij een ring uit zijn zak haalde en op zijn knie ging. Hij had geen mooier moment kunnen kiezen, alles was zoals het moest zijn.”

Een ongelofelijke verrassing voor de Israëlische schone, maar de doelman van de Rode Duivels en Real Madrid broedde blijkbaar al een hele poos op dat plan. “Blijkbaar had hij enkele maanden terug al mijn hand gevraagd aan mijn ouders. Echt enorm schattig van hem en mijn ouders kunnen blijkbaar goed zwijgen! Hoe dan ook, toen ik hen inlichtte dat het aanzoek effectief had plaatsgevonden, waren ze ook emotioneel en kwamen er tranen aan te pas”, zei Gerzig, die ineens ook toegaf dat er nog geen concrete huwelijksdatum, laat staan plannen zijn vastgelegd. “Dat weten we niet. Alles hangt af van het voetbal.”

Ook met dochtertje Adriana (7) en zoontje Nicolas (5), twee kindjes die Courtois al had uit zijn relatie met de Spaanse Marta Dominguez, kan Gerzig het uitstékend vinden. “Ze zijn ongelofelijk, echt schattig. De helft van de tijd zijn ze bij hun mama, de andere helft wonen ze bij ons. Ze hebben me echt enorm goed aanvaard. Thibaut heeft geen serieuze relatie meer gehad sinds hij en hun mama uit elkaar zijn gegaan”, aldus Gerzig, die niet uitsluit dat er op een dag ook een kindje van hun twee zal komen. “Met de hulp van God, zullen we het zien. Ik plan niks. Wat komt, komt.”

Het stel kwam, net als wel meerder bekend volk, afgelopen week ook afgezakt naar Tomorrowland

Momenteel woont Gerzig nog deels in Tel-Aviv en deels in Madrid. “Ik hou ervan om de ene keer in Israël te zijn en de andere keer in Spanje. Ik reis veel terug naar Israël maar het merendeel van de tijd vertoef ik toch in Madrid want Thibaut weigert zo flexibel te zijn als ik. Maar ik wil dat hij bij Real Madrid blijft, want het is de club van zijn dromen. En wanneer hij gelukkig is, ben ik dat ook”, besluit ze.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Getty Images