Hij vergeet z’n roots niet: Neymar betaalt loon van 142 werknemers gewoon door

Club Brugge Club Brugge pakt na ruime zege in Gent uit met de verkoop van... blauw-zwar­te badeendjes

16 maart “Kwek, kwek, kwek”. Zo kondigt Club Brugge zijn recentste toevoeging aan het gamma van de fanshop aan. Fans van de landskampioen kunnen hun favoriete club nu meenemen tot in de badkuip, met dank aan de blauw-zwarte badeendjes die Club lanceerde. Of het toeval is dat blauw-zwart daar uitgerekend de dag na een klinkende 0-4-zege tegen AA Gent, door Club-supporters al eens omgedoopt tot ‘Buffalo, Buffalo, kwek, kwek, kwek’, mee uitpakt, laten we in het midden.