“Hij is een ellendige lafaard die toegeeft aan zijn gewelddadige trekjes”: Zlatan onder vuur nadat hij leeuw doodde en die nadien als pronkstuk wou

‘t Was de Zweedse tabloid Expressen die de kat de bel aanbond. Het blad bracht afgelopen weekend aan het licht dat Zlatan tien jaar geleden een leeuw zou hebben neergeschoten in Zuid-Afrika. Met de juiste vergunning is dat daar legaal, en de ploegmaat van Alexis Saelemaekers zou die het jaar voordien, in 2010, ook wel hebben behaald. Maar dat neemt niet weg dat ze in zijn thuisland nu op hun achterste poten staan. Niet in het minst omdat hij volgens de berichten na afloop de schedel en het vel van zijn prooi naar zijn thuis in Malmö zou hebben laten verschepen. Als pronkstuk, zeg maar.