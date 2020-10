Hij die ooit de ‘nieuwe Pelé’ werd genoemd, breit er dan toch nog een vervolg aan: Zweedse derdeklasser wordt al zijn vijftiende werkgever

Time-outDoet de naam Freddy Adu nog een belletje rinkelen? De Ghanese Amerikaan ondertekende net geen 17 jaar geleden als jongste voetballer ooit een profcontract. ‘De nieuwe Pelé’, werd hij zelfs genoemd. ‘t Bleken hoge verwachtingen die hij nooit zou inlossen. Twee jaar terug leek hij het bestaan als voetballer te hebben ingeruild voor dat van (jeugd)coach, maar ‘t is op die manier dat het opnieuw begon te kriebelen. Met een nieuw avontuur bij Österlen FF, in de Zweedse derde klasse, als gevolg.

18 november 2003. Bijna 17 jaar geleden haalde DC United zowaar het wereldnieuws. De Amerikaanse ploeg stelde met veel bombarie een jongen van 14 jaar voor als nieuwste aanwinst voor de eerste ploeg. Zijn naam? Freddy Adu. Een Amerikaanse jongen van Ghanese afkomst met een pijlsnelle dribbel als handelsmerk.

Torenhoge verwachtingen waren Adu’s deel. De 14-jarige knaap werd bij z’n voorstelling bestempeld als de ‘nieuwe Pelé’. De hype rond Adu was helemaal geboren. Al was het de legendarische Braziliaan zelf die Adu destijds wijze raad meegaf. “Vanaf nu wordt alles moeilijker. Coaches zullen naar je kijken. Het publiek zal telkens om meer vragen. Er zal druk komen en je zal door sommige merken gecommercialiseerd worden”, vertelde Pelé toen hem destijds gevraagd werd hoe de situatie rond de 14-jarige profvoetballer in de MLS kon inschatten.

Het waren geen loze woorden. Zo verscheen Adu in zijn tienerjaren op de cover van Sports Illustrated én mocht hij z’n krabbel zetten onder een meerjarencontract bij Nike. Het sportmerk had één miljoen dollar over om van Adu een commercieel uithangbord te maken. Alsof een profcontract op je veertiende al niet genoeg is.

Ondanks de hype verging het Adu aanvankelijk vrij goed. De Amerikaan scoorde als jongste speler ooit in de MLS (zie bovenstaande video). Na een reeks veelbelovende partijen mocht Adu - toen nog altijd maar 17 jaar - op proef bij Manchester United. De jonge aanvaller mocht zo voetballen aan de zijde van Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo. Maar veel verder dan dat zou het nooit komen. DC United verkocht Adu in de winter van 2006 aan Real Salt Lake. Langer dan een jaar zou hij er niet blijven, want in 2007 wou Benfica de Ghanese Amerikaan een kans geven op de Europese velden. Een foute zet, zo bleek: de trip van Adu naar Portugal bleek het begin van een flinke wereldreis.

De Portugezen leenden Adu tussen 2007 en 2011 vier keer uit. Op z’n 19de mocht hij het proberen bij Monaco, maar zonder resultaat. Ook uitleenbeurten aan Belenenses, Aris Saloniki in Griekenland en Rizespor (Turkije) bleken geen succes. Adu keerde dan maar terug naar de Verenigde Staten op z’n 22ste, maar ook daar verging het hem niet meer. In 2013 vertrok hij naar Bahia in Brazilië, maar ook daar kon hij geen potten breken. Zijn contract werd na zeven maanden verbroken. De reden: “technische tekortkomingen van de speler”. Adu zou in de daaropvolgende jaren bij een Servische en een Finse club spelen.

Hij zou ook nog eens terugkeren naar de VS, maar opnieuw zonder succes. In die mate dat Adu sinds 2018 permanent zonder club zat. De eens zo beloftevolle speler was na passages in Portugal, Frankrijk, Griekenland, Turkije, Brazilië, Servië en Finland helemaal aan lagerwal geraakt. Stages bij Blackpool, Stabaek en zelfs AZ brachten geen positieve uitkomst. In 2018 vloog Adu zelfs even naar Polen om een contract te tekenen bij Sandecja Nowdy. Eens ter plaatse ontdekte hij dat hij er was aangeboden zonder medeweten van de coach van de club. Veel pijnlijker wordt het niet voor iemand die ooit bestempeld werd als de toekomst van het moderne voetbal.

Vijftiende werkgever

Adu, intussen 31 jaar oud, zette intussen wel zijn eerste stappen als jeugdcoach en ‘t is op die manier dat het terug begon te kriebelen om zelf de schoenen opnieuw aan te trekken. Met een nieuw avontuur bij Österlen FF, een Zweedse derdeklasser, als gevolg. “Op het veld staan met deze jongens en het plezier in hun ogen te zien heeft mijn liefde en honger voor de sport teruggebracht”, schrijft Adu op Twitter. “Ik ben heel blij dat ik die kans weer krijg. Het is nooit te laat om het juiste te doen. Deze keer doe ik het stap voor stap. In het verleden heb ik misschien wat stappen overgeslagen, maar nu krijg ik de kans om het goed te doen.” Österlen wordt al de vijftiende werkgever in de uiterst hobbelige loopbaan van de man die ooit in één adem werd genoemd met Pelé.

