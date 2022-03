Hier mag er wel alcohol gedronken worden: Engelse WAGs kiezen voor luxeschip als uitvalsbasis tijdens WK in Qatar

Time-outBaden in de luxe: dat is letterlijk wat de WAGs (Wives and Girlfriends) van de Engelse nationale ploeg zullen doen wanneer ze hun partners komende winter gaan aanmoedigen op het WK in Qatar. Zij kozen er zelf voor om te resideren op een cruiseschip en dat heeft - naast onmetelijke luxe - ook nog extra voordelen.

Lees hier alles over het WK in Qatar!

In Qatar wordt er momenteel keihard gewerkt om alles klaar te krijgen voor het WK voetbal, dat in december dit jaar wordt afgewerkt. Naast stadions schieten er ook talloze hotels en appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond, maar voor de spelersvrouwen van de Engelse nationale ploeg mag het blijkbaar allemaal een tikkeltje meer zijn. Zo berichtte Daily Mail dat zij de keuze kregen uit verschillende appartementen, studio’s en hotels om te resideren, maar daarvoor zouden ze vriendelijk hebben bedankt. Waar ze dan wel verblijven wanneer Harry Kane en co eind dit jaar een nieuwe gooi doen naar de wereldtitel? Op een luxueus cruiseschip.

Een foto van enkele WAGs na de gewonnen EK-wedstrijd tegen Kroatië. Met van links naar rechts: Anouska Santos (Luke Shaw), Megan Davison (Jordan Pickford), Charlotte Trippier (Kieran Trippier), Fern Hawkins (Kyle Walker) en Annie Kilner (Harry Maguire)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Megan Davison (@megan_davison_) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bonus: alcohol

Qua comfort scoort zo’n schip natuurlijk vele malen hoger dan een studio in een gebouw dat inderhaast uit de grond is gestampt. Ook mooi meegenomen: de dames en de overige entourage van de spelers kunnen er genieten van een glaasje champagne of van andere alcoholische dranken. Dat is in Qatar verboden op publieke plaatsen, maar zo’n schip wordt blijkbaar niet als dusdanig beschouwd. Dus of het nu is om een overwinning te vieren, of om hun verdriet te verdrinken na de uitschakeling: de dames kunnen er ongestoord een drankje nuttigen.

Volledig scherm De faciliteiten op de MSC Poesia, een van de cruiseschepen die tijdens het WK zal aanmeren in Doha. © MSC Cruises

Volledig scherm © REUTERS

Victoria Beckham & co achterna?

De WAGs dragen natuurlijk wel een reputatie met zich mee. Vooral op het WK in 2006, toen ze verbleven in een luxehotel in Baden-Baden in Duitsland, bakten de dames het bruin. Met als exponent natuurlijk de fratsen van opperdiva Victoria Beckham, die zich meer dan eens tekort gedaan voelde door de matige bediening. Maar ze was lang niet alleen: zo ontstak het Spaanse lief van Frank Lampard al in de heenvlucht naar Duitsland in een tirade omdat ze geen zes koffers handbagage mee aan boord mocht hijsen en stuurde Peter Crouch zijn toenmalig lief Abby Clancey huiswaarts omdat ze was betrokken bij een drugsschandaal.

Maar zo’n vaart zal het in Qatar niet lopen, toch? Deze generatie spelersvrouwen heeft niet de bekendheid en de glamour van hun voorgangsters. Minder popsterren zoals Victoria Beckham en Cheryl Cole destijds, minder schandalen en dus ook veel minder aandacht in de tabloids.

Volledig scherm Cheryl Tweedy, gewezen partner van Ashley Cole, en Victoria Beckham: dé twee Engelse opper-WAGs van de lichting in 2006. © REUTERS

De mannen van bondscoach Gareth Southgate doen in de oliestaat een nieuwe gooi naar een grote prijs, nadat hen op het WK in 2018 het brons werd ontzegd door onze Rode Duivels en ze op het EK vorig jaar opnieuw naast de oppergaai grepen na de verloren finale tegen Italië. Ook zij boeren trouwens niet slecht wat het verblijf betreft: zij slaan hun tenten op in het Souq Al Wakra, een vijfsterren beachresort zowat 15 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doha.

Volledig scherm © AP