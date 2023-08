Hier ging het etentje nog goed: bewaker denkt dat klant stiekem foto’s neemt van Messi en takelt hem zwaar toe

Een diner met Lionel Messi (36), David Beckham (48) en hun gezinnen in hun inmiddels favoriete restaurant in Miami ontspoorde helemaal toen de security een klant ervan verdacht in het geniep foto’s te nemen van de Argentijnse wereldster. De man kreeg daarbij een stevige klap in het gezicht. Messi en co. werden in het tumult en onder strikte beveiliging langs de achterdeur weggeleid.

Lionel Messi, David Beckham en hun families gaan wel vaker eten in Gekko, een luxueus Japanse sushi-steakhouse in Miami. Zo ook afgelopen vrijdag. Sergio Busquets en Jordi Alba, die twee andere sterren die deze zomer de oversteek naar Florida maakten, waren eveneens van de partij. Inter Miami had net met 4-0 gewonnen van Charlotte FC in de Leagues Cup. Messi had zijn achtste treffer van het seizoen gemaakt. En Harper Beckham, dochter van clubeigenaar David, mocht mee het veld op. Een mooie avond die een perfecte afsluiter verdiende.

Volledig scherm Harper Beckham betreedt samen met Messi het veld voor de aftrap. © Photo News

Ook in Gekko aanwezig: een klant die in uitgebreid gezelschap de 21ste verjaardag van zijn dochter vierde. Ook daar werd gelachen en gefeest. Maar ook foto’s genomen. En daarbij liep het mis. De security van het restaurant werd namelijk argwanend wanneer een dame nogal uitgebreid poseerde. Een van de bewakers gaf er zijn eigen interpretatie aan en vermoedde dat er zonder toestemming en dus in het geniep foto’s van Messi en zijn vrouw Antonela Roccuzzo - die iets verderop in een andere hoek van de zaak aan het tafelen waren - werden gemaakt.

Bloed

De bewakingsagent stormde op de klant af en gaf hem een harde klap in het gezicht. Op beelden die ‘The Daily Mail’ kon bemachtigen is te zien hoe de man averij opliep en stevig bloedde. “Hoe durf je, waar is de zaakvoerder? Jullie zijn verdomme gek”, krijste de vrouw van de man. “Iemand moet ontslagen worden.”

Het spel zat dus ferm op de wagen. En dat ontging Messi en co. uiteraard niet. Aalvlug en onder stevige beveiliging verlieten de sterren langs een achterdeur het restaurant. Paparazzi maakten een foto waarop Victoria Beckham haar 12-jarige dochter Harper beschermde om nadien in een zwaar beveiligde SUV die in allerijl kwam aangereden te stappen. In het bijzijn van enkele verbouwereerde passanten scheurden ze weg.

Het slachtoffer deed inmiddels zijn verhaal bij ‘The Daily Mail’: “Plots sprongen ze op ons. Ze schopten mij en sloegen mij in het gezicht. Gewoon omdat een vriend van mij een foto van zijn vrouw nam? Dit ging helemaal niet om Messi of Beckham. De foto’s die wij maakten waren louter een familieaangelegenheid.”

Een nogal abrupt einde van wat een fijne avond moest worden. Zowel voor Messi als de onfortuinlijke klant.

Messi, Beckham en co. toen alles nog rustig was

