Heuglijk nieuws: Cristiano Ronaldo en Georgina opnieuw in verwachting

Kortrijk Ondanks de ontgooche­ling: Belgian Cats Julie Vanloo en Hanne Mestdagh laten logo Spelen vereeuwi­gen op lichaam

De Olympische Spelen draaiden voor de Belgian Cats uit op een enorme ontgoocheling. De Belgische basketbalvrouwen verloren in de kwartfinale van thuisland Japan met één puntje verschil. Toch blijft Tokio een herinnering voor de eeuwigheid, getuige een tattoo die Cats Julie Vanloo en Hanne Mestdagh samen lieten zetten. Vanloo en Mestdagh beslisten om de olympische ringen op hun lichaam te laten vereeuwigen. Vanloo koos voor een tattoo in de linkerzij, Mestdagh liet het logo van de Spelen op haar linkerbil zetten. De tattoos zijn gezet door Louis Gürke, van Louis’ Tattoo Boutique in Kortrijk.

11 augustus