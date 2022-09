Het vingertje op de mond: Jose Mourinho legt nu ook iedereen het zwijgen op in rapvideo van Stormzy

Enkele dagen nadat de coach van AS Roma nog het veld bestormde toen hij het oneens was met een scheidsrechterlijke beslissing in de wedstrijd tegen Atalanta, heeft Jose Mourinho weer het nieuws gehaald. Deze keer duikt hij op in een video van Stormzy, een populaire Britse rapper. En hij doet dat geheel zoals dat van hem verwacht kan worden.

Zo is te zien hoe ‘The Special One’ in de clip van het nummer ‘Mel Made Me Do It’ de wijsvinger voor de mond houdt - iets wat we hem al vaker zagen doen tijdens voetbalwedstrijden. U hoort ook (een deel van) de bekende quote: “I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble”, klinkt het. Die uitspraken liet hij ook eerder al optekenen, wanneer hij als coach van Chelsea verloor van Aston Villa en nadien de spelleiding op de korrel nam.