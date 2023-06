Het verhaal achter de spetterende afterparty van Courtois en Gerzig: “Met negen camions van dertien meter door de ‘kronkelwegskes’ in Cannes”

Thibaut Courtois (31) en Mishel Gerzig (26) gaven elkaar afgelopen weekend het jawoord. Over het sprookjesachtige huwelijksfeest is al heel wat inkt gevloeid, maar ook het verhaal achter de spetterende afterparty mag er zijn. “Het was een intens avontuur”, vertelt Versuz-baas Yves Smolders, die het feestje organiseerde.

KIJK. Zo vierden Courtois en Gerzig hun huwelijk

Courtois en Gerzig trouwden aan het idyllische Château de la Croix des Gardes in Cannes. Daar vond een sprookjesachtig huwelijksfeest plaats, maar na het officiële gedeelte mocht het wat steviger op de afterparty.

Die werd in elkaar gebokst door Yves Smolders, baas van de Limburgse discotheek Versuz. “Zo’n wijf weken geleden heeft Thibaut contact met ons opgenomen, of wij de afterparty niet wilden organiseren”, vertelt hij. “We zijn dan op zoek gegaan naar leveranciers en of zij tijdig konden leveren - niet evident, met Rock Werchter dat er zat aan te komen. We hebben uitsluitend met Belgische leveranciers gewerkt. Vanaf ik de bevestiging kreeg dat we de belangrijkste zaken zouden rond krijgen, heb ik Thibaut mijn jawoord gegeven.”

Smolders en zijn team wilden Courtois en Gerzig “een totaalbeleving” bezorgen. “Het moest er uitzien als een echte club. Ik heb Thibaut op voorhand een voorstel gedaan van hoe het feest er zou uitzien. Met de wensen die hij nog had hebben we dan een beeld samengesteld, dat hij vervolgens heeft goedgekeurd.”

Volledig scherm © Twitter

Negen camions

Restte nog de logistieke kant van het verhaal. “Met een crew van 24 mensen zijn we naar Cannes gereisd. Een heel avontuur, met negen camions van dertien meter door die 'kronkelwegskes’ in de bergen boven Cannes. (lacht) Daar aangekomen hadden we slechts 48 uur de tijd om alles op te bouwen. Het was spannend, maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. We hebben ons geamuseerd. Het was zeker intens, maar we hebben er ook veel plezier uit gehaald.”

Martin Garrix, door ‘DJ Mag’ al vier verkozen tot ‘s werelds ‘beste dj van het jaar’ en bekend dankzij de hit ‘Animals’, was de hoofdact - Courtois is sowieso een groot fan en trouwe bezoeker van Tomorrowland. “Het feestje heeft ongeveer tot half zes in de ochtend geduurd", aldus Smolders.

KIJK. De beste beelden van het trouwfeest van Courtois en Gerzig