Het is eens wat anders: Carrasco en co in een Fiat Panda naar training in sneeuwstad Madrid

De historische sneeuwval van vrijdag zorgde in Madrid voor geblokkeerde wegen en, in combinatie met de coronapandemie, voor dramatische toestanden in de Spaanse hoofdstad. De voetballers van Atlético Madrid, die zaterdag thuis tegen Athletic de Bilbao logischerwijs niet in actie kwamen, leenden storm Filomena echter voor een grappige noot. In plaats van de laatste nieuwe sportbolide, koos het viertal voor een Fiat Panda om zich naar de training van Diego Simeone te begeven. Het is ploegmaat Marcos Llorente die de tocht van de vier vereeuwigde op video. Raampje open, ondanks de vriestemperaturen. Op de foto hieronder is Carrasco de tweede van rechts, vast van plan om achter het stuur te kruipen.