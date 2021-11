Het is Courtois menens met Israëlisch model: voor zijn ‘Pikachu’ leert de doelman zelfs Hebreeuws

Time-OutZij noemt hem ‘mijn leven’, hij noemt haar ‘Pikachu’ en voegt er in het Hebreeuws aan toe dat hij erg op haar gesteld is. Toen Mishel Gerzig (24), model uit Eilat, tijdens een recente fotoshoot voor het lingeriemerk ‘Fix’ even videobelde met Thibaut Courtois (29), vierde de liefde duidelijk hoogtij. Aan ONE, medium uit Israël, vertelt Gerzig zelfs dat Courtois al een mondje Hebreeuws praat en de taal reeds wat kan lezen. “Ik denk dat hij sneller Hebreeuws zal praten dan ik Spaans", zegt Gerzig.

Tijdens de shoot belde Mishel Thibaut wakker, maar dat vond hij duidelijk niet erg. Hij zei haar meteen goedemorgen in het Hebreeuws, waarna de twee overstapten op Engels maar met geregeld intermezzo’s in de taal van de Bijbel. Gerzig stelde zelfs dat de Rode Duivel, die zich het Spaans ook al snel eigen heeft gemaakt, sneller Hebreeuws absorbeert dan zij Spaans. Tijdens het gesprek liet ze hem haar outfit en de entourage zien en mocht hij ook zijn mening geven over de set.

Voor de fotosessie verbleef Gerzig nog eens even in Israël. Maar doordeweeks vertoeft ze vooral in Madrid, in het huis van Courtois dat hij grondig laten renoveren heeft. Het model stelt dat ze het erg naar haar zin heeft. “Het is niet gemakkelijk, zo’n grote verandering om daadwerkelijk naar Madrid te vertrekken, maar het is een geweldige stad en de mensen zijn er fantastisch. Ik ben er prima ontvangen, ook door de andere spelersvrouwen.”

Gerzig is niet meteen de partner die vooral in ‘Casa Courtois’ verblijft. “Ik heb het nog steeds erg druk. Ik werk veel in Madrid en heb daar een bureau. Over het algemeen vlieg ik door heel Europa, dus Madrid is een prima uitvalsbasis. Het helpt me extra werk op te leveren. De jarenlange investeringen die ik in mijn carrière heb gedaan, brengen nu echt op. Soms doe ik weleens een opdracht in de Verenigde Staten, maar Europa is toch mijn werkterrein.”

Quote Thibaut heeft al duidelijk aangegeven dat hij zin heeft om ook eens naar hier te komen. Het moet alleen uitkomen voor onze agenda’s. Mishel Gerzig

Als er een gezamenlijke passie is tussen Courtois en Gerzig, is het wel voetbal. Zij stelde eerder al van kleins af net als haar zus - die momenteel in Duitsland woont - gek te zijn op de sport en zegt nu dat ze amper een wedstrijd mist. “Als ik in Madrid ben, ga ik altijd kijken. Voetbalwedstrijden zijn leuk, die sfeer ook. Dan schreeuw ik hard. En als ik niet naar het Bernabeu-stadium kan, volg ik de wedstrijd op mijn gsm. Onlangs vroegen mensen in een restaurant zich nog af waarmee ik zo hard meeleefde. Uiteindelijk moest ik er iedereen op de hoogte houden van het scoreverloop.”

Een bezoek van Courtois aan Israël kan niet uitblijven. “Hij is hier nog niet geweest met mij, alleen nog maar voor enkele voetbalwedstrijden. Maar Thibaut heeft al duidelijk aangegeven dat hij zin heeft om ook eens naar hier te komen. Het moet alleen uitkomen voor onze agenda’s.”

Gerzig vertelt nog dat ze het stigma van de klassieke WAG (Wives And Girlfriends) graag wil doorbreken - “Wij willen gewoon de beste versie van onszelf zijn” - en dat ze lak heeft aan kritiek op hun relatie. “Soms lees of hoor ik wel van mensen die onze relatie minder accepteren. Ach, iedereen zijn mening. Of ik nu met een buitenlander ben of iemand uit Israël, of dat iemand is die al kinderen heeft (Courtois heeft dochter Adriana en zoon Nicolás uit een eerdere relatie met de Spaanse Marta Dominguezo, nvdr) of niet... wat anderen daarover denken, interesseert me niet zo veel. Ik heb geleerd om het te filteren. Uiteindelijk is wat telt, toch vooral ons ​​geluk. Daar ga ik anderen geen impact op laten hebben.”

