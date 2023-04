“Het eindigde in verraad”: Frans oud-international Adil Rami krijgt er flink van langs door ex Pamela Anderson

In ‘Love, Pamela’ vertelt het voormalige Baywatch-icoon als nooit tevoren over haar liefdesleven. Vooral haar relatie met Adil Rami, nu actief bij de Franse club Troyes AC, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. In het boek beschrijft ze onder meer hoe ze elkaar leerden kennen in 2017 in een hotel in Marseille. “Bij aankomst in het hotel ontmoette ik een knappe, lange, donkere man. Hij gaf me flirterige complimenten van zodra hij besefte wie ik was. Hij zei dat hij profvoetballer was en stelde voor om iets te gaan drinken in zijn kamer”, aldus de Amerikaanse actrice. “Toen hij zich vooroverboog om mijn champagne in te schenken, kon ik zijn eau de cologne ruiken. Ik was helemaal in de ban."