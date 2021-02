Herkent u hem nog? Voetbalfans verbaasd over nieuw uiterlijk Dirk Kuyt

De 40-jarige Kuyt sprak op de Nederlandse zender onder meer over zijn toekomst als trainer. Maar op sociale media ging het ondertussen vooral over zijn nieuwe look. Zo was zijn kenmerkende wilde haardos nu strak naar achteren gekamd en had hij een baardje. “Ik herken Kuyt gewoon niet meer”, klonk het onder meer op Twitter. “Doet hij binnenkort mee aan Temptation Island?”

Kuyt liet vandaag zijn contract bij Feyenoord ontbinden. De Nederlander liep de afgelopen jaren op diverse plekken in de organisatie van de Rotterdamse club mee om ervaring op te doen. Technisch directeur Frank Arnesen had Kuyt graag in een officiële functie bij de club gehouden, maar de 104-voudig international van Oranje denkt dat het voor zijn ontwikkeling beter is om Feyenoord te verlaten.

“Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren”, zegt Kuyt, die bezig is met de afronding van de hoogste trainerscursus. “Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel.”

Kuyt sloot in 2017 zijn voetbalcarrière af. Als aanvoerder bezorgde hij Feyenoord in zijn laatste wedstrijd, tegen Heracles, met een hattrick de landstitel. Voordien was hij als speler onder meer actief bij Liverpool en Fenerbahçe.

