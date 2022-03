Heisa om viering van beloftevolle basketbalspeler die borst van cheerleader lijkt aan te raken

Hoogdagen voor het college basketbal in de Verenigde Staten. Momenteel zijn we daar immers toe aan ‘March Madness’, het populaire, jaarlijkse basketbaltoernooi met de beste universiteitsteams van het land. Zij die daar schitteren, worden een grote toekomst - in de NBA - toegedicht, en eentje daarvan is Bennedict Mathurin. De shooting guard van de Arizona Wildcats trok zijn team afgelopen zondag over de streep: eerst dwong hij met een driepunter extra time af, om uiteindelijk af te klokken op 30 punten in de 85-80-overwinning van zijn team tegen TCU (Texas Christian University).