Heerlijk: Mourinho denkt het zijne van ‘lang lijstje geblesseerden’ bij Liverpool

Er was dit seizoen al wel wat te doen over de blessures bij Liverpool, maar daar denkt Mourinho duidelijk het zijne van.“Virgil van Dijk is inderdaad geblesseerd. En hij is een zeer goeie speler”, aldus Mourinho in bovenstaande video.“Maar, wie uit het lijstje zou een plek hebben in hun allerbeste ploeg? Ik kan jullie ook een lijst bezorgen met tien blessures bij ons. Twee spelers van de U16 zijn out. Twee van de U21 ook en bij de U23 zijn het er zelfs drie. Reken daar Lamela en Tanganga bij en je zit aan tien. Maar is Lloris geblesseerd? Nee. Alderweireld? Nee. Dier? Nee. Reguilon? Nee. Kane? Nee. Son? Nee. Lucas? Nee. Waar zijn de blessures? Elke club heeft af en toe wel geblesseerden.”