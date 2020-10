Hartverwarmende actie in Nederland: 15.000 knuffelberen op tribune om kankerpatiëntjes te steunen

Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo op de vingers getikt omdat hij mondmasker­plicht aan z'n laars lapt

6 september Portugal had Cristiano Ronaldo niet nodig om gisteravond in de Nations League wel erg vlot de maat te nemen van verliezend WK-finalist Kroatië (4-1). De 35-jarige sterspeler van Juventus sukkelt met een infectie aan de rechtervoet en volgde de wedstrijd vanuit de tribunes, maar daar werd hij al gauw op de vingers getikt door een stadionmedewerkster. De reden: CR7 had, in tegenstelling tot zijn andere ploegmaats rondom hem, zijn mondmasker niet op. Na de tussenkomst van de official deed Ronaldo wél braafjes wat van hem verwacht werd.