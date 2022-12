"Hallo, mijn hond heeft in jouw tuin gepoept. Kan ik dit opkuisen?": beelden van bekende kooivechter gaan viraal

Time-outEen video met Patrick Pimblett (27), een MMA-vechter die volgens experts op korte termijn de nieuwe Conor McGregor kan worden, gaat viraal. Op de beelden is te zien hoe de gegenereerde Engelsman aanbelt bij een buur om te melden dat zijn hond zijn behoeften heeft achtergelaten in de voortuin. En of de mevrouw in kwestie water heeft zodat hij het zelf kan opkuisen. Hondenuitwerpselen: de ergernis van velen, dus wordt het gebaar erg geloofd op sociale media.

Tijdens een trainingspauze ging Paddy ‘The Baddy’ Pimblett - echte naam Patrick - wandelen met z’n hond Lenny. Dat verliep niet helemaal zoals gepland, want het beest deed zijn behoeften in de voortuin van een van zijn buren. Gewoon wegwandelen? Niet voor de 27-jarige Engelsman. Pimblett belde aan. Omdat het om een videofoon ging, werd het hele gesprek opgenomen. Beelden die nu verspreid raken over het internet.

“Hallo? Mijn hond heeft een nogal platte drol gelegd. Ik vroeg me af of je wat water hebt. Ik wil het niet buiten achterlaten”, hoor je Pimblett zeggen.” De dame - verrast door de bekende man aan haar deur - is echter niet thuis. “Is dit Paddy the Baddy? Ach, ik ben over vijf minuutjes thuis. Maak je geen zorgen, ik maak het wel schoon.” Pimblett: “Ben je zeker? Ik voel me zo vreselijk, maar ik kan het niet opnemen met mijn poepzakje. Erg bedankt. Nogmaals: mijn excuses. Ik haat het om zoiets achter te laten. Vandaar dat ik even aanbelde.”

Paddy Pimblett is een vechter die uitkomt in de Ultimate Fighting Championship (UFC) - de grootste MMA-organisatie ter wereld. Eerder werd hij vedergewicht-kampioen bij de Cage Warriors. De stap naar het grotere UFC in 2021 was een logisch vervolg. Zijn eerste vier duels won hij alvast. Volgens kenners is de vergelijking met Conor McGregor niet veraf. Net als de Ier pakt ook Pimblett - erg energiek - graag uit met vroege knock-outs.

