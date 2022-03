God in Argentinië: Lionel Messi geniet van theater waarna hij het podium opmoet en luidkeels bezongen wordt

Time-Out Pech voor Chel­sea-legende John Terry: zijn collectie NFT’s is voorbije maand met 90% gedaald in waarde

Hij was er nog zo fier op, John Terry (41). Met een heuse collectie aan NFT’s (Non-Fungible Tokens of niet-inwisselbare digitale bestanden) leek hij bij de lancering in februari de innovatiefste der gewezen voetballers te zijn. Maar een goeie maand later is de hype rond zijn ‘Ape Kids Football Club’ al voorbij en is zijn digitale kunstcollectie met 90% in waarde gedaald. Plots staat er eentje voor aap.

11 maart