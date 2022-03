Geweldige beelden: Bayern-speler Davies gaat helemaal uit zijn dak na kwalificatie Canada voor WK in Qatar

Het verhaal van Davies is er dan ook eentje op zichzelf. Als kind van Liberiaanse ouders werd hij geboren in een vluchtelingenkamp in Ghana, waar zijn ouders heen waren gevlucht door een burgeroorlog in hun thuisland. Op zijn vijfde belandde het gezin vervolgens in Canada, waar Davies aan z'n voetbalcarrière begon te timmeren. In januari 2019 ruilde hij Canada voor het grote Bayern München, waar hij in een mum van tijd een onmisbare schakel werd. Op zijn palmares prijken onder meer drie Duitse landstitels en een Champions League-trofee.