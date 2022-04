Gerard Pique speelt liever tegen Espanyol dan dat hij seks heeft en vertelt hoe hij verkeerspolitie in ootje nam door... op muntstuk te zuigen

Na afloop van het voor Spanje desastreuze WK 2018 haakte Pique af voor de Spaanse nationale ploeg, waardoor de verdediger tijd had om langs te gaan bij de Spaanse YouTuber Jordi Wild, maker van de spraakmakende podcast ‘The Wild Project’. Zo vertelde Pique een anekdote van formaat, toen hij in 2007 voor Manchester United speelde. Hij was 20 jaar en reed door het rood in het verkeer van Manchester. Even later bevond Pique zich in het politiebureau met handboeien aan.

“De politie had me gezien, deed me stoppen en de alcoholtest was positief. Ik dacht toen echt dat mijn carrière over en uit was. ‘Wat gebeurt er hier toch?’, vroeg ik me af. Ik moest al mijn bezittingen afgeven en ze namen me mee naar een aparte ruimte. Ik was de wanhoop nabij... en toen de agent even weg was, zag ik dat ik nog een muntstuk in mijn broekzak had zitten. Ooit had ik eens gehoord, dat wanneer je daar op zuigt je niet positief test. Dus ik begon erop te zuigen. Als bij een mirakel werkte het nog ook. In plaats van naar huis te gaan liet ik me door een taxi afzetten in het casino.”

De spionnen van ‘sir’ Alex

Toch zou het incident niet onopgemerkt blijven bij Alex Ferguson, die er in die tijd een heel netwerk aan spionnen op nahield. “Later ontdekte ik dat Ferguson er weet van had. Iemand van de politie moet het hem verteld hebben. Op een dag zei hij me: ‘Je moet weten dat ik het weet’. Ik zei niets en en dat was het. Gelukkig moet hij het niet op dezelfde dag gehoord hebben, of anders was ik ongetwijfeld wel gestraft geweest.”

Op het einde van het seizoen 2007-2008 en na slechts 23 optredens voor de Mancunians, trok Pique opnieuw naar zijn jeugdliefde FC Barcelona voor slechts 6 miljoen euro. Hij zit er nu al aan meer dan 600 matchen, acht landstitels, zeven Spaanse bekers en drie Champions League-trofeeën. Met Spanje, waarvoor hij 102 keer speelde, won hij een WK en een EK.

Volledig scherm Februari 2018: Pique viert een goal tegen Espanyol met Luis Suarez.

Pique vertelde ook dat hij niet alleen steevast uitkijkt naar de rivaliteit van de Clásico tegen Real Madrid, maar ook naar die in de Catalaanse derby tegen de buren van Espanyol. Door de degradatie van Espanyol in 2020, de eerste sinds 27 jaar, was er toen een jaar geen derby, maar dit seizoen won Barça in eigen huis met 1-0 en werd het in het Estadi Cornella-El Prat 2-2 in februari - match waarin Pique in minuut 92 een tweede gele kaart zag. “Ik vind die uitmatch steeds ge-wel-dig. Elke keer word ik er zwaar uitgefloten. Dan lach ik eens en worden ze vervolgens nog kwader. Dat gevoel kan je met niets vergelijken. Ik zou zelfs zeggen: het is beter dan seks. Nog beter dan tegen Real Madrid.” Net tegen Espanyol scoorde Pique al zes keer, tegen geen enkele andere club was hij meer trefzeker.

Volledig scherm 'Shakira behoort toe tot iedereen': de fans van Espanyol laten blijken wat ze van Pique en Shakira vinden. © AFP

Hopelijk voor Pique dat die uitspraak niet geraakt is tot bij Shakira, met wie hij sinds 2011 samen is en met wie hij twee zonen heeft. Ze leerden elkaar kennen toen zij de video opnam van ‘Waka Waka’, het lied voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Al lijkt de liefde tussen de twee wel bijzonder groot te zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Shakira (@shakira)

“Jij bent gemaakt van materiaal dat alleen God kent en voor mij ben jij het beste voorbeeld voor onze kinderen: een harde werker met doorzettingsvermogen en eerlijkheid”, schreef ze op haar Instagram ter ere van Piques 600ste match voor FC Barcelona. “Tijdens de jaren samen met jou ben ik beginnen te realiseren dat jij op deze wereld gezet bent om dingen te veranderen. Jij hebt ons nog zo veel te geven, zowel in het voetbal als in andere aspecten van je geweldige leven. Omdat er geen andere Pique is en er nooit een andere zal zijn. Een uitzonderlijk iemand.”

