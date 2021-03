Georgina praat openlijk over haar relatie met Ronaldo: “Een lamp vervangen of koken? Dat doet Cristiano niet”

Time-out‘La Marziana’, zo kopt Sportweek . Georgina Rodríguez (27) is van een andere planeet, net als haar wederhelft. De vriendin van Cristiano Ronaldo (36) sierde afgelopen weekend de cover van het magazine van de Gazzetta dello Sport. Daarin ging ze openlijk in op haar relatie met de topvoetballer. “Aanvankelijk schaamde ik mij om samen met hem te sporten.”

“We hebben een huis met een tuin, waar onze kinderen kunnen spelen. We komen niets tekort. De mensen hier in Turijn zijn vriendelijk en ik ben gelukkig hier”, vertelt Georgina, die bijna drie jaar in Italië woont na Ronaldo’s overstap van Real Madrid naar Juventus. “Rustig shoppen zit er niet in. (glimlacht) Al zijn we soms onopgemerkt kunnen ontsnappen dankzij onze mondmaskers. Cristiano is een fantastische papa en de partner van mijn dromen.”

Quote Het is logisch dat Cristiano gefocust is op zijn passie: voetbal. De rest regel ik wel. Georgina Rodríguez

Een relatie met Ronaldo: naast de ‘fame’ en centen heeft het ook zijn (verwaarloosbare) nadelen. Zo zijn huishoudelijke taken niet voor ‘CR7' weggelegd. “Koken doet hij niet, neen. Wij hebben een chef en soms kook ik. Na een ochtendtraining verdient hij lekker eten”, zegt Georgina. “En bijvoorbeeld een lamp vervangen is onmogelijk. We hebben hoge plafonds, hé. Als jij Cristiano was, zou je dan een lamp vervangen enkele meters boven de grond? Neen toch.” Dat vindt Georgina overigens geen enkel probleem. “Het is logisch dat Cristiano gefocust is op zijn passie: voetbal. De rest regel ik wel.”

U leest het: Georgina’s interview in Sportweek is een grote lofzang voor een van ‘s werelds beste voetballers, die zaterdag nog scoorde in het gelijkspel tegen Hellas Verona. “Ik heb al veel van hem geleerd. Hij motiveert mij.”

Zo werd ze al regelmatig gespot naast Ronaldo in hun privéfitness. “Aanvankelijk schaamde ik mij om samen met hem te sporten. Hij is en blijft Cristiano Ronaldo. Maar uiteindelijk is dat veranderd - ik voelde me snel op mijn gemak. Hij is mijn inspiratie en grote liefde.”

Cristiano’s club Juventus zou ook wat meer inspiratie kunnen gebruiken. De ‘Oude Dame’ kent een moeizaam seizoen, met in de competitie een achterstand van tien punten op leider Inter en in de Champions League een 2-1-nederlaag tegen Porto in de heenmatch van de achtste finales. Dat Cristiano, gekend voor zijn winnaarsmentaliteit, niet tegen zijn verlies kan, is geen verrassing.

“Als een wedstrijd niet goed ging, dan is Cristiano niet bepaald het zonnetje in huis. Anderzijds beseft hij wel hoe voetbal in elkaar zit. Soms verlies je, soms win je. Hij zal altijd beter willen worden. Hij is zelfkritisch, verantwoordelijk en gepassioneerd. De perfecte mix."

Georgina en Cristiano vormen intussen bijna vijf jaar een stel. De twee hebben een dochtertje samen, Alana Martina. Ronaldo heeft ook nog twee zonen, Cristiano Junior en Mateo, en een dochter Eva.

