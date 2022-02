Gekker wordt het niet: Engelse caféploeg koopt Braziliaanse legende Roberto Carlos tijdelijk voor goeie 6 euro via eBay

Time-outChristian Eriksen naar Brentford of Donny van de Beek naar Everton. Er waren wel wat interessante transfers op ‘Transfer Deadline Day’. Maar de opvallendste was wel die van Roberto Carlos. 48 is de Braziliaan intussen en binnenkort zal hij te zien zijn in het shirt van... een Engelse caféploeg.

De club in kwestie heet ‘Bull In The Barn’ en heeft het op Twitter over “the best Sunday League transfer in history”.

Een koopje is het alleszins. ‘Bull In The Barn’ betaalde immers amper vijf Britse pond (zo’n 6 euro) voor de diensten van Roberto Carlos. Op eBay werd immers een loterij georganiseerd onder de naam ‘Dream Transfer Raffle’. Ploegen die interesse hadden konden een tickets kopen en uit de deelnemende teams werd één winnaar gekozen. Dat werd dus de caféploeg uit de ‘Shrewsbury & District’-competitie. Zij mogen de legendarische linksachter van onder meer Real Madrid, Inter en het Braziliaanse elftal één wedstrijd gebruiken als invaller.

Kapotte douches

Matthew Brown, secretaris en spits van de club, deed het verhaal achter de transfer bij de BBC. “In de WhatsApp-groep van onze ploeg zei iemand dat we het moesten proberen”, aldus Brown. “Maar toen de trainer kwam zeggen dat we effectief gewonnen hadden, geloofde niemand hem uiteraard. Toch was het zo, zo bleek al snel, en dat hebben we dan ook uitgebreid gevierd. Een medespeler besliste onlangs om ermee te stoppen - die zal wel spijt hebben. En ik denk niet dat het de komende weken moeilijk wordt om aan genoeg spelers te geraken. (lacht)”

De omstandigheden die Roberto Carlos zal aantreffen in Engeland, zullen anders zijn dan pakweg in Bernabéu. “De accommodatie is basic, sommige douches werken bijvoorbeeld niet”, gaat Brown voort. “Een grote achterban hebben we ook niet. Meestal gewoon onze familie en een paar vaste fans. Maar dat zal wel anders zijn als Roberto Carlos meedoet. Misschien spelen we die match wel ergens anders, want onze parking is te klein.”

