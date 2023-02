Geen voetbal voor Neymar op 31ste verjaardag, wel liefdesgeluk met opnieuw Bruna na geruchten overspel

Er zijn nog zekerheden wat betreft het liefdesleven van de zondag 31 jaar geworden Neymar. Het licht knippert haast constant. En het gaat steevast om brunettes die Bruna heten en vier jaar jonger zijn dan hem. Nadat de PSG-ster tussen 2012 en 2018 een aan-uit-relatie had met actrice Bruna Marquezine (27), is het nu de beurt aan Bruna Biancardi (27). De laatste statusupdate: opnieuw aan, nadat het koppel de verjaardag van Neymar samen vierde en enkele intieme foto’s deelde.

Het ging zelfs verder dan louter delen van wat foto’s op de sociale media tussen Bruna en Neymar. Op Instagram betuigde het model annex socialite haar liefde voor de Braziliaanse aanvaller. “Happy birthday beautiful. Ik heb je vandaag al alles verteld, maar met deze foto wil ik het nog even benadrukken: dat je 32ste jaar fantastisch en gezegend mag zijn. Laat er geen redenen zijn om niet te vieren, met je vrienden aan je zijde, om je doelen te bereiken en gezond te blijven. Dat God onze relatie mag beschermen. I love youuuuuu! Reken altijd op mij.”

Bruna Biancardi, socialite en model uit Sao Paulo.

Biancardi, die net als Neymar afkomstig is uit Sao Paulo en haar eigen kledinglijn heeft, kwam in 2021 naar buiten met haar relatie met de ‘Goddelijke Kanarie’, nadat ze enkele maanden aan het daten waren. Vorig jaar werd het plots en snel serieus, toen ze in januari op Instagram lieten weten dat ze verloofd waren. Maar in de zomer gingen ze uit elkaar. Volgens de geruchtenmolen omdat Neymar haar bedroog. Maar dat waren volgens Bruna slechts verzinsels. “Geloof niet alles wat gezegd wordt”, postte ze toen. “Ik ben erg gesteld op Neymar en zijn familie. Laat mijn naam hier alsjeblieft buiten. Bedankt.”

Het is weer aan, zo blijkt uit foto's die Bruna Biancardi deelt met haar volgers.

Bolsonaro versus Lula

Voor Biancardi was Neymar lang ‘samen’ met Bruna Marquezine, een in Brazilië erg bekende actrice in onder andere soapseries. Op Instagram goed voor 44 miljoen volgers, ongetwijfeld ook dankzij haar relatie met Neymar. Tijdens het WK 2014 in eigen land beleefden de twee als koppel hoogdagen, maar vier jaar later was het definitief gedaan - even voor Neymar Barcelona voor Parijs inruilde. Ook toen waren er geruchten rond overspel, wat ook toen ontkend werd door Bruna. De politieke voorkeur van de twee zou ook een thema geweest zijn: hij een publiek en felle aanhanger van de controversiële Bolsonaro, zij van de linkse arbeiderspartij van huidig president Lula.

Neymar en Bruna Marquezine, actrice en model uit Rio de Janeiro.

“Het is over en uit en dat is zijn beslissing”, aldus Marquezine in 2018. “Normaal spreek ik niet over mijn privéleven, maar nu wil ik daar toch graag iets over zeggen: ik heb veel respect en affectie voor Neymar en voor alles wat we samen meegemaakt hebben. We leven nu in kritieke en gevaarlijke tijden, met veel haat en dus wil ik duidelijk maken dat onze scheiding absoluut niets met politiek te maken heeft.”

Nog dit: Neymar ontbrak het voorbije weekend, net als de week ervoor, wegens “spiermoeheid” in de 2-1-zege van PSG tegen Toulouse, dat speelde met Brecht Dejaegere in de basis. Ook na het WK was hij er vanwege een enkelblessure niet meteen bij.

Volledig scherm © Photo News

