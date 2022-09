Francesco Totti scheidt van Ilary Blasi: “Ik stopte met voetbal, verloor mijn vader en raakte in een depressie, maar zij was er niet voor mij”

Time-OutFrancesco Totti (45) heeft al leukere tijden gekend, nadat hij in 2017 het voetbal vaarwel zei. Twee jaar geleden zijn papa Enzo verloren aan de gevolgen van Covid-19, waarna de AS Roma-legende in een depressie sukkelde. Zelf twee weken lang zware corona gehad en in juli van dit jaar uit elkaar met zijn vrouw Ilary Blasi (41), met wie hij drie kinderen heeft. Totti: “Zij was er in die moeilijke periode niet voor mij.” Een vechtscheiding wacht.

Volledig scherm Totti verloor in 2020 zijn vader Enzo (r). © instagram francescototti

Ilary Blasi en Francesco Totti, dat koppel kon je in Italië nog het best vergelijken met ‘Brangelina’. Een net zoals Angelina Jolie en Brad Pitt in de media breed uitgesmeerde liefde. Een grootse trouwpartij in 2005. Stervoetballer huwt tv-presentatrice. En nu de twee gescheiden zijn, heeft iedereen wel een mening over de reden waarom. Dat Totti zich bezondigd heeft aan overspel, is een fel verspreid gerucht. Reden waarom hij zich genoodzaakt ziet voor het eerst te reageren in Corriere della Sera. Totti is nu samen met Noemi Bocchi (34), naast tv-gezicht ook bloemiste en mama van twee. Sinds kort wonen ze samen op een appartement in Rome.

Volledig scherm Totti en Bocchi sieren de covers van de celebritymagazines. © Chi

Alles heeft het voetbal Totti gegeven, net zoals Totti ook veel gegeven heeft aan het voetbal. Dat de jaren na zijn actieve carrière moeilijk zouden zijn, stond in de sterren geschreven. “Ik heb er een zware periode opzitten”, zegt Totti nu. “Eerst omdat ik gestopt ben met voetballen, erna om het verlies van mijn vader voor wie Covid fataal is geworden. Daarna heb ik zelf ook twee weken hard afgezien door het virus. Maar net toen ik haar het meest nodig had, was mijn vrouw er niet." Graag wil hij ook reageren op de geruchten van overspel. “Het klopt niet dat ik haar als eerste heb bedrogen. Kijk, ik heb mezelf altijd voorgenomen hier niet over te spreken en dat heb ik tot nu toe ook nog nooit gedaan, maar de voorbije weken heb ik te veel nonsens gelezen. Sommige roddels hebben zelfs mijn kinderen pijn gedaan.”

Volledig scherm Totti nam in 2017 samen met Blasi en de kinderen Chanel, Cristian en Isabel op emotionele wijze voor de fans van AS Roma afscheid van het voetbal. © Photo News

“In september van vorig jaar kreeg ik lucht van de eerste geruchten. ‘Kijk dan toch Francesco, Ilary heeft iemand anders’, zeiden meerdere mensen me. En het bleek inderdaad ook om meerdere mannen te gaan. Ik ben haar in die twintig jaar altijd trouw gebleven, net zoals zij mij. Maar toen ik verschillende waarschuwingen kreeg van mensen die ik graag heb, begon ik wantrouwig te worden. Ik keek in haar gsm en zag dat er sprake was van een derde persoon, die fungeerde als verbinding tussen Ilary en een andere man.” Totti vertelt vervolgens hoe dat overspel van zijn vrouw extra zwaar woog op zijn mentale gezondheid. “Plots was daar het bewijs, zwart op wit. De feiten. Die me in een depressie duwden. Ik kon mezelf niet langer voorhouden dat er niets gaande was. Ik was mezelf niet meer. Een andere Totti, zeg maar.” Waarna Noemi Bocchi in z’n leven kwam. “Zij hielp me door die moeilijke periode.”

Volledig scherm 19 juni 2005: Totti en Blasi zeggen elkaar het ja-woord. © AP

Totti hoopt nog dat hij in onderling overleg kan scheiden van Blasi, maar alles wijst op een nare rechtsgang. “Ik vrees ervoor”, zegt Totti nog, die na dit interview niks meer over zijn privé-leven kwijt wil. “Dit gesprek heeft me zes maanden van m’n leven gekost. Ik had het duizend keer liever gehad over voetbal en AS Roma, de club die me nog steeds na aan het hart ligt.”

In een reactie verwijst Blasi naar haar advocaat, die in haar naam zegt: “Ik heb mijn kinderen altijd beschermd en zal hen blijven beschermen.” Maar volgens Corriere della Sera heeft ze aan vrienden al meermaals haar kant van het verhaal geschetst. “Ik heb dingen ontdekt die tot vijftig gezinnen kunnen kapotmaken." Dingen ze die pas later wil onthullen. Voor Totti valt te hopen dat dit niet voor de rechter gebeurt.

Blasi trok in juli met de kinderen naar Zanzibar

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.