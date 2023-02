Finaleticket in tientallen stukjes gescheurd: radeloze Newcastle-fan zet prompt hond “te koop voor 5 pond”

Newcastle verloor zaterdag met 0-2 van Liverpool. Voor supporter Alan Carling was dat al een bittere pil. Maar de dag werd nog vervelender toen hij bij thuiskomst de voordeur opende: op de mat lagen zijn in tientallen stukjes verscheurde tickets voor de League Cup-finale. Van de finalekaarten was bijna niets meer over. En dat net nu Newcastle voor het eerst in 24 jaar nog eens in een Engelse bekerfinale staat.