Fans van West Ham slaan radiocommentatoren tijdens live uitzending op hoofd en rukken koptelefoon af

Time-Out“We worden hier aangevallen. Ze gooien mijn koptelefoon op collega Tim.” West Ham heeft net gelijkgemaakt tegen Frankfurt, maar enkele heethoofden uiten hun vreugde door twee Duitse radiocommentatoren van ARD tijdens hun live uitzending aan te vallen. Pas na de pauze konden ze in veiligheid gebracht worden. “Mijn dromen over het Engelse voetbal zijn verbrijzeld”, aldus een van de Duitse reporters.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de uitschakeling van Europa League-specialist Sevilla en in de volgende ronde Lyon was het Olympisch Stadion opnieuw tot de nok gevuld om de ‘Hammers’ richting de finale van het Europese toernooi te schreeuwen. In de groepsfase was Racing Genk er nog 3-0 gaan verliezen. Maar de snelle 0-1 was een koude douche en ook na de gelijkmaker van Antonio liepen de gemoederen hoog op.

Volledig scherm © Photo News

In die mate dat thuisfans de ARD-livereporter Philipp Hofmeister ervan langs geven. “We worden hier aangevallen. Ze rukten zonet mijn koptelefoon van het hoofd om die op mijn collega Tim te gooien.” Even later tijdens hun live: “We krijgen hier klappen tegen het achterhoofd, de nek en de rug. Het is oppassen geblazen en we moeten ervoor zorgen dat we hier wat beveiligingspersoneel kunnen krijgen. Wie de gelijkmaker gescoord heeft, probeer ik later mee te geven.”

Volledig scherm De fans van Frankfurt waren na twee weken geleden in Barcelona ook in Londen weer massaal aanwezig. © REUTERS

Meegereisde fans van Eintracht Frankfurt kunnen vervolgens perslui van West Ham op de hoogte brengen, waarop ze bescherming kregen. Maar tijdens de pauze ging het opnieuw mis en werden de twee verbaal aangevallen. Vervolgens ging het dankzij twee behulpzame stewards van West Ham maar met de nodige hectiek richting de hoofdpersgalerij, zodat ze de tweede helft opnieuw op veilige manier commentaar konden geven. “We hadden constant het gevoel hebt dat er iets van achteren zou kunnen komen, een klap of zoiets. Mijn dromen over het Engelse voetbal zijn verbrijzeld”, zei Hofmeister nog over de incidenten.

Volledig scherm © Reporters / Cover Images

Daichi Kamada, gewezen aanvaller van STVV, maakte er nog 1-2 van zodat Frankfurt na de eerdere uitschakeling van FC Barcelona dichtbij een plaats in de finale zit. Na de wedstrijd beschermden stewards de twee verslaggevers. De perschef van West Ham bood zijn excuses aan en zei dat de club het incident gaat opvolgen en juridische stappen zou ondernemen. Op Twitter schreef Hofmeister nog dat het na een vreselijke dag op het werk “goed gaat met ons”.