Ex-Liverpoolster Daniel Sturridge moet 30.000 euro beloning voor gestolen Pomeriaan toch betalen van rechter

Time-OutDaniel Sturridge, gewezen Engels international en aanvaller van Liverpool, wordt achtervolgd door een vervelende zaak van twee jaar geleden. Bij een inbraak in zijn woonst in Los Angeles zag hij zijn dwergkeeshond Lucci ontvreemd, waarna hij via sociale media de eerlijke vinder een beloning van 30.000 euro beloofde. Maar de vinder klaagde Sturridge (31) aan omdat hij die beloning nooit heeft gekregen. Nu moet Sturridge de som van de rechter toch betalen.

In juli 2019 postte Sturridge op Instagram een video van zijn vakantiehuis in West-Hollywood, een trendy wijk in Californië, waarin ingebroken was. Naast enkele dure tassen en geld viel vooral het verlies van Lucci Sturridge zwaar, zijn Pomeriaan waarvoor hij zo’n 4.600 euro had neergeteld. Agenten namen vingerafdrukken van de glazen deur die beschadigd werd, maar Sturridge nam via de sociale media het heft in eigen handen. Hij stelde dat de ‘dognappers’ altijd mochten terugkomen als ze meer geld wilden. “Kijk, er heeft hier iemand ingebroken en mijn hond meegepakt. Wie dat ook was, ik betaal je wat je wil. Ik meen het echt. Ik wil weten wat er is gebeurd, wie mijn hond heeft gestolen, wie mijn tassen boven heeft meegepakt. Hoe kan je zomaar inbreken in een huis in LA en iemands hond ontvreemden, zijn jullie gek?”

Contractbreuk?

Respons op zijn post kwam er gelukkig voor Sturridge, want niet veel later werd zijn hond gevonden door ene Foster Washington, een lokale muzikant die met de rapnaam ‘Killa Fame’ door het leven gaat. Hij tweette toen een reeks van foto’s van de hond met de vraag of dit Lucci was. Maar later die dag nog stuurde Washington dat Sturridge geen beloning moest beloven als hij die niet zou nakomen. De volgende dag van hetzelfde: “Dus iedereen vindt het normaal dat Daniel Sturridge 30.000 euro belooft voor de vinder van zijn verloren hond... maar vervolgens die vinder de schuld geeft zijn hond terug te brengen?!?”

Sturridge postte in 2019 een video van de inbraak met het pleidooi om zijn hond terug te brengen.

“Sturridge is hier maar vijf minuten geweest, denk ik”, vertelde Killa Fame toen ook al aan ‘The Sun’. “Hij verdient heel veel geld, maar gaf toch ‘slechts’ 320 pond (ongeveer 356 euro, red.) als beloning.” Op Twitter ging de man, die stelt dat zijn elfjarige neefje de Pomeriaan als eerste zag, zelfs nog een stap verder. “Hij beloofde om €30.000 te betalen, maar dat was een spijtige leugen. Als ik een blanke man was geweest, dan zou ik wel de hele som gekregen hebben. Hij heeft me zelfs niet bedankt.” Sturridge reageerde niet op de uithaal van Killa Fame.

© instagram danielsturridge

In mei klaagde de man Sturridge aan omdat de voetballer hem nog altijd dat bedrag moest, zo wist ‘TMZ Sports’. In de aanklacht staan verdere details hoe de man Lucci op straat zou gevonden hebben waarna hij Sturridge contacteerde en veronderstelde de 30.000 euro te krijgen. Geld zag Washington echter nooit, waardoor hij sprak van contractbreuk.

Gisteren oordeelde een Britse rechter dat Sturridge de som van 30.000 euro toch moet betalen. Toch meent Sturridge dat hij de beloning wel degelijk betaald heeft én daar de bewijzen voor heeft, zoals video’s en audiobestanden. Sturridge voegt er nog aan toe dat Washington louter extra geld wil opstrijken. Washington spreekt van ‘gerechtigheid’ en hoopt da er geen beroep aangetekend wordt.

Wereldwijde schorsing

Sturridge speelde 26 keer voor de Engelse nationale ploeg tussen 2011 en 2017 maar is momenteel zonder club, nadat hij zijn contract bij het Turkse Trabzonspor vorig jaar verbroken zag. Op 18 juli 2019 werd hij voor zes weken geschorst, waarvan vier voorwaardelijk, omdat hij de gokregels niet had nageleefd. Sturridge had zijn broer getipt geld in te zetten op zijn mogelijke transfer naar Sevilla, nadat hij werd vrijgegeven door Liverpool. In maart 2020 resulteerde die straf in een door de FIFA opgelegde wereldwijde schorsing van vier maanden en een boete van 175.000 euro.

Sturridge in 2018 in het shirt van Engeland.