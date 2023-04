Even tonen wie de baas is: Noah Fadiga - zoon van - doet monden openvallen met gewéldige dribbel op training

KIJK. Het ijzingwek­ken­de moment wanneer ‘The Mountain’ borstspier scheurt bij drukken 252,5 kilo

Na een korte bokscarrière legt gewezen strongman Hafthor Bjornsson, die in de HBO-hitserie ‘Game of Thrones’ gestalte gaf aan de reus Gregor ‘The Mountain’ Clegane, zich voor even toe op het powerliften. Maar tijdens een competitie in zijn ‘Thor Power Gym’ ging het mis. Bij het drukken van maar liefst 252,5 kilogram, wat een persoonlijk record was geweest, scheurde de IJslander (34) een borstspier.