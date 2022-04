En of relatie met Ronaldo het leven van Georgina Rodriguez veranderde: van ‘alimentatie’ van 100.000 euro tot eigen Netflix-reeks

Georgina staat intussen al een tijdje in de schijnwerpers. Ze pronkt sinds 2016 aan de zijde van Cristiano Ronaldo en kreeg dit jaar zelfs haar eigen reeks op Netflix. ‘Soy Georgina’ oftewel ‘Ik ben Georgina’ telt in totaal zes afleveringen en werpt een blik op het leven van Georgina. Of beter gezegd: het luxeleven. Want vooral die conclusie trekken kijkers uit de serie: Georgina, haar kroost en dichte vrienden leiden een leven waar menig royal jaloers op zou zijn.

17 euro per uur als ‘au pair’

Dat was ooit wel anders. ‘Gio’ droomde ervan om balletdanseres te worden, maar omdat Jorge en haar Spaanse mama, Ana, geen geld hadden om haar naar de dansschool te sturen, moest ze die droom opbergen. Al snel raakte ze haar leven in Jaca - een Pyreneeënstadje in het noordoosten van Spanje - beu. Ze trok dan maar naar Engeland, vastberaden om het Engels onder de knie te krijgen en een toekomst uit te bouwen. Over het Kanaal kwam Rodriguez terecht in Bristol, waar ze werkte als ‘au pair’ - goed voor 17 euro per uur. Terug in Spanje en dromend van een carrière in de modewereld, ging ze aan de slag in een Gucci-winkel in Madrid. Toen ze daar ene Cristiano Ronaldo tegen het lijf liep, zou niets ooit nog hetzelfde zijn voor Georgina.