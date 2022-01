Eerst het spel, dan de veggieworst: reclamefilmpje met Lukaku zorgt voor nodige hilariteit

In het persbericht van Beyond staat ook een quote van Lukaku. In de categorie ‘zou gezegd kunnen hebben’. Natuurlijk komt het niet over.

“Het is geen geheim dat Britten dol zijn op een banger! En het is ook een van mijn favoriete gerechten sinds ik in het Verenigd Koninkrijk ben. Ik geniet ervan om te koken voor de mensen van wie ik hou. De Beyond Sausage stelt nooit teleur. Verpakt met 17 gram plantaardige eiwitten, is het perfect voor op koude winteravonden. Het is uitstekend in hartige en gezonde gerechten zoals worst met puree, toad in the hole. Of het kan eenvoudig in stukken worden gesneden en aan pasta worden toegevoegd. Of als pizzatopping worden gebruikt.”