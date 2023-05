“Een speciale dag”: basketballegende Michael Jordan legt meer dan 4,5 miljoen euro neer voor superbolide die topsnelheden tot 480 km/u haalt

KIJK. “Hij handelde uit emotie”: kwade buurman verstoort amateur­voet­bal­match door met scooter veld op te rijden

En plots doemt een scooter een voetbalveld op. In Nederland verstoorde een gefrustreerde buur een amateurwedstrijd tussen Veenhuizen en Vitesse ‘63. De man was boos omdat zijn paarden schrokken van het vuurwerk dat voor de match werd afgestoken en ging op z’n brommer verhaal halen. Door een nare herinnering werd het de Nederlander even te veel.