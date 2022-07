Een privéjet van 56 miljoen met Rolls-Roycemotoren en eentje met de namen van het gezin op het trapje: deze supersterren doen nog wat zotter dan Ronaldo

Luchthavenstress, het is iets waar Max Verstappen geen last van heeft. Want sinds eind 2020 is de Nederlander de eigenaar van een privéjet: een Falcon 900EX. Hij kocht het toestel over van Virgin-baas en miljardair Richard Branson, die het op zijn beurt ook al tweedehands had aangeworven. Verstappen zou voor zijn derdehandse kolos ergens tussen de 10 en de 12 miljoen euro hebben neergeteld, waar jaarlijks nog eens 2 à 3 miljoen euro aan onderhoudskosten mogen worden bijgerekend.

Whereabouts te volgen via Twitter

Voor Swart is het volgen van Verstappen vooral een hobby: “Hij vliegt echt heel vaak. Plus: Verstappen is leuk, omdat hij zijn toestel niet verhuurt. Dus de kans is best groot dat hij er daadwerkelijk in zit”, tekenden onze collega’s van 'De Volkskrant’ op bij monde van Swart, die naar eigen zeggen nog geen boze mails heeft gehad uit het kamp-Verstappen. “Maar goed, het is ook openbare informatie en anders is het beter om een privétoestel te huren. Dat is vaak goedkoper en dan heeft hij sowieso meer privacy, omdat je niet weet wie aan boord is. Ik denk dat hij het ook gewoon heel leuk vindt om een privéjet te hebben.”