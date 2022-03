Een oog voor zaakjes: Union-eigenaar Bloom ziet nu ook een van zijn paarden winnen op prestigieus event

Waar in Cheltenham gisteren nog de tristesse overheerste nadat een paard moest geëuthanaseerd worden, was er vandaag alweer plaats voor vreugde. En Tony Bloom was dus één van de gelukkigen: zijn paard Energumene kwam als eerste over de meet gespurt. “Dit is echt fantastisch. Ik ben hier met heel wat vrienden en die overwinning zal zeker en vast gevierd worden”, klonk het bij een glunderende Bloom, die een deel van zijn fortuin te danken heeft aan het gokken op paarden.