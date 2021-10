“Een nieuw gezin dat je hebt kapotgemaakt”: huwelijk tussen PSG-spits Icardi en spelersmakelaar Nara eindigt zuur

“Bom! Mauro en Wanda gescheiden. Zo’n zonde. Ik hoop dat ze de brokken nog kunnen lijmen. Er zou een andere vrouw in het spel zijn. Ik ben gechoqueerd.” Met dat bericht bracht de populaire Argentijnse journaliste en influencer Ker Weinstein, die dicht bij het koppel staat, het nieuws van de split naar buiten. Icardi en Wanda stapten in 2014 in het huwelijksbootje, nadat Icardi een affaire met haar begon toen zij nog getrouwd was met Maxi Lopez, nota bene toen de ploegmaat en goeie vriend van Icardi bij het Italiaanse Sampdoria Genua.

Volledig scherm Wanda Nara (l) toen ze nog samen was met Maxi Lopez (midden) en toen die nog heel goed bevriend was met Mauro Icardi (r). © rv

Icardi en Nara hebben twee dochters samen (de zesjarige Francesca en de vierjarige Isabella), naast de drie zoons die Wanda overhield aan haar huwelijk met Lopez: Valentino (12), Constantino (10) en Benedicto (9). Het model, zeker in Argentinië en Italië ook een heuse bekendheid, is alles behalve opgezet met de breuk en haalde op Instagram zwaar uit. “Opnieuw een gezin dat je hebt kapotgemaakt voor een hoer”, luidde een niet mis te verstane Instastory. Icardi werd snel ontvolgd en de foto’s van de twee samen op haar pagina verwijderd.

Volledig scherm © instagram wanda_icardi

De relatie tussen Icardi, door Sampdoria weggeplukt uit FC Barcelona’s jeugdacademie ‘La Masia’, en Nara was jarenlang voer voor de Italiaanse roddelpers. Zeker omdat Icardi en Lopez bij Sampdoria uitgegroeid waren tot goeie vrienden, toen Lopez (ook hij werd door Nara beschuldigd van overspel) met lede ogen moest aanzien hoe zijn vrouw er vandoor ging met zijn spitsbroeder. En hij ook nog eens alimentatie moest betalen voor de opvoeding van hun drie zoontjes, terwijl hij vond dat dit niet nodig was omdat Icardi meer verdiende dan hem... Het publiek koos de kant van de bedrogen Lopez, zelfs wijlen Diego Maradona vond Icardi “een verrader”. Door de drie zoontjes eens mee op het veld te nemen na een wedstrijd (zie foto hieronder), gooiden de twee nog wat olie op het vuur.

Inter Milaan schonk de publiekelijk verguisde Icardi een hulplijn door hem in de zomer van 2013 naar Milaan te halen. Het seizoen daarop keek heel Italië reikhalzend uit naar de wedstrijd tussen Inter en ‘Samp’, match die al snel bekend raakte als de ‘Wanda derby’. Zeker toen Lopez voor de match de uitgestoken hand van Icardi weigerde. Icardi en Nara waren toen al verloofd, hadden elkaars namen laten tatoeëren op hun polsen en schepten op Twitter vrolijk op over hun relatie. Onder andere met de hashtag #Quindicina, naar verluidt verwijzend naar het feit dat ze het in 28 uur tijd eens 15 keer met elkaar gedaan hadden. Op zijn buik liet Icardi, een fan van veel inkt, de namen van Francesca en Isabella op impressionante wijze vereeuwigen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nara schepte ook graag op over haar rol als zijn spelersmakelaar. In april 2017 zei ze in een interview aan het magazine Gente dat ze de enige vrouw ter wereld is die haar man rijker maakt. “Zijn waarde is gestegen van 14 miljoen euro naar 250 miljoen.” Ze voedde ook dikwijls graag de geruchten als zou haar man naar Juventus gaan, in de zomer van 2018 toen de Oude Dame Cristiano Ronaldo aantrok. Of dat Mauro dicht bij een transfer naar Londen, Parijs of Madrid stond. Zo publiceerde de Italiaanse krant Corriere dello Sport dat jaar een voorpagina met de titel ‘House of Icards’, waarbij Wanda vergeleken werd met de beruchte Claire Underwood uit de hitserie House of Cards.

Volledig scherm Icardi en Nara in de tribunes van het San Siro. © AP

Maar een half jaar later was Inter het koppel beu. Icardi verloor de kapiteinsband en werd zelfs uit de ploeg gezet. De zomer daarop volgde een uitleenbeurt aan PSG die een jaar later omgezet werd in een definitieve transfer. Het is nu nog maar de vraag of Icardi, vorige maand nog ingevallen voor PSG tegen Club Brugge in de Champions League, nog een toekomst heeft bij de Parijse topclub. Volgens Gabriele Giuffrida, een andere van zijn vertegenwoordigers, is er van een transfer momenteel geen sprake. “Parijs verlaten is niet de intentie van Mauro en Wanda”, zei die onlangs. Misschien is die waarheid alweer achterhaald.

Volledig scherm Links Maxi Lopez met z'n drie zoontjes, rechts Mauro Icardi en Wanda Nara. © Instagram