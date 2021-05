"Een cadeau dat Romelu niet snel zal vergeten": Lukaku en ploegmaats beboet voor overtreden COVID-regels bij verjaardagsfeest

Inter deelde via Twitter een recent filmpje van een rondo op training. Lukaku moet de bal veroveren, maar wordt door de benen gespeeld door Lautaro Martínez - van je spitsbroer moet je het hebben. ‘Big Rom’ probeert de panna nog te ontkennen, maar dat lukt niet en de Rode Duivel moet even incasseren (zie video boven). “Een vroeg verjaardagscadeau dat Romelu niet snel zal vergeten”, schrijft Inter nog bij de beelden.

Een liefdevolle plaagstoot, maar de social mediamanager van Inter wist wellicht niet wat er op dat moment uitgelekt was. Romelu Lukaku en enkele ploegmaats kregen deze nacht een boete voor het overtreden van de COVID-regels. De politie legde om drie uur een illegaal feestje stil in een hotel. Onder anderen Inter-spelers Hakimi, Perisic en Young waren aanwezig. De spelers waren na de match tegen AS Roma nog gaan eten in een hotel, maar hadden daar volgens de regels moeten overnachten. Lukaku en 23 andere personen, waaronder de hotelmanager, vlogen op de bon voor een illegaal feestje.

Lukaku was cruciaal in het titelseizoen van Inter, met 22 goals en 11 assists in 34 competitiematchen. Gisteren was hij nog goed voor een goal en een assist in de topper tegen AS Roma: