Duivels op vakantie: Witsel en gezin laden batterijen op in Cannes, Doku zoekt het een stuk verder

Na een lange revalidatie en het EK geniet ook Axel Witsel van een welverdiende vakantie. De Rode Duivel doet dat met zijn gezin in Cannes aan de Franse zuidkust. In mei werd de middenvelder van Borussia Dortmund voor de derde keer vader - zijn zoontje Aydji is intussen ruim twee maanden oud. Hij reisde net als dochtertje Maï-Li (6) mee naar Cannes, wat wellicht ook het geval is voor zijn andere dochter Evy (4).

Ook Jérémy Doku geniet nog van wat welverdiende vakantie alvorens terug te keren naar Stade Rennais. De jonge winger, een lichtpunt tegen Italië, trok naar Cancún in Mexico. Ook het jeugdproduct van Anderlecht deelde al enkele kiekjes via zijn social media.

Thibaut Courtois vertoefde een tijdje op Ibiza. Genietend op een boot van de zonsondergang voor Es Vedra, of gewoon relax aan het zwembad. “Recharging”, schrijft de doelman erbij. De batterijen opladen om een nieuw seizoen bij Real Madrid aan te vatten. Eerder deze week werd hij op een jacht ook samen met enkele vrienden en zijn nieuwe vriendin, de Israëlische Mishel Gerzig (24), gespot.

De doelman liet intussen echter op z'n Instagram-pagina weten dat z’n vakantie erop zit, en hij nu even tijd maakt voor zijn familie: “Now it’s family time.”

Ook een eilandvakantie voor Yannick Carrasco. Samen met Noémie Happart, in 2013 verkozen tot Miss België, zit de flankaanvaller van Atlético op het Griekse Santorini. Carrasco en zijn vrouw gingen na vijf jaar samen even uit elkaar in 2020, maar sinds kort is het weer grote liefde tussen de twee. Happart volgde menig wedstrijd van de Rode Duivels het voorbije EK in het stadion.

Dries Mertens verteert zijn slecht EK voetbal op Zanzibar. In groene bikini heeft zijn vrouw Kat Kerkhofs er duidelijk zin in: “Drink met je billen bloot, melk uit een kokosnoot”, schrijft ze bij onderstaande foto op Instagram.

Ook Christian Benteke vertoeft op Zanzibar. De spits laadt er naar eigen zeggen de batterijen weer op.

Gezinsgeluk voor Kevin De Bruyne. Hij post maar wat graag foto’s waarop hij poseert met zoontjes en dochter. Na Mason Milian en Rome verwelkomden Michèle Lacroix en KDB vorig jaar in september dochtertje Suri. Twee dagen na de nederlaag tegen Italië trok De Bruyne samen met zijn vrouw en goeie vriend Kenneth Staelens al naar Amsterdam. Ook op zijn huidige vakantieoord is de Man City-strateeg in het gezelschap van heel wat goeie vrienden, naast natuurlijk vrouwlief Michèle die op haar beurt enkele vriendinnen heeft uitgenodigd.

Die vakantieplek is trouwens behoorlijk exclusief. Het gaat om Isla Tagomago, een privé-eiland voor de oostkust van Ibiza louter te bereiken via een boottocht van een half uurtje vanop de kust van Formentera. Daar bevindt zich een fabelachtige villa, ontworpen door de beroemde Italiaanse interieurarchitect Danilo Silverin. Inclusief vijf luxesuites met telkens slaap- en badkamers, een zwembad, enkele buitenjacuzzi’s, een helipad en privé-terrassen met panoramisch uitzicht over Ibiza. Voor een weekje in de villa leg je tussen 125.000 en 150.000 euro neer. Voor zijn 30ste verjaardag - KDB nam die mijlpaal op 28 juni tijdens het EK- mocht de setting nog net dat tikje meer hebben.

Jason Denayer kiest voor een combinatie van avontuur en verpozing in Koeweit, waar hij samen met enkele vrienden de woestijn introk. De verdediger, die in de basis stond tegen Denemarken en Finland, maakt zich op voor een nieuwe seizoen in de Ligue 1 bij Lyon.

Ook Romelu Lukaku brengt zijn vakantie in aangenaam gezelschap door. Een paar dagen geleden werd hij nog gefotografeerd in het gezelschap van influencer Shani Jamilah, eergisteren verscheen op Instagram een foto met onder meer rapper Jay-Z. Sinds 2018 is de Rode Duivel aangesloten bij het sportmanagementbureau van de echtgenoot van Beyoncé.

Het was Michael Yormark (links), voorzitter van het sportmanagementbureau Roc Nation Sports, die het kiekje postte op Instagram. Naast hem zien we onder meer rapper Jay-Z (midden) en Rode Duivel Romelu Lukaku. Op de tafel staat nog een gesigneerd Inter-shirt. De firma waarvan Jay-Z mede-eigenaar is, probeert Lukaku nu al enkele jaren op de markt te zetten in de Verenigde Staten. Roc Nation Sports behartigt ook nog de belangen van onder anderen Kevin De Bruyne en Axel Witsel.

Lukaku zelf gaf in een Instagram-post aan dat hij bij Roc Nation voor het eerst over zijn mentale gezondheid sprak. In een Q&A op Twitter liet hij voor het EK al eens uitschijnen een project rond mentaal welzijn op poten te zetten.

Lukaku en Jay-Z zijn trouwens groot fan van elkaar. Zo vertelde de rapper in La Gazzetta dello Sport dat de spits bij hun eerste ontmoeting meteen indruk maakte door de eerste strofe van zijn eerste album te citeren: “Een moeilijke passage. Zo van die details die enkel een passionele superfan zou onthouden.” Dat respect is bovendien wederzijds. “Wat mij in hem aanspreekt, is hoe hij aan zijn roots is gehecht. Rom is een nieuwsgierige jongen. Hij stelt zich altijd de juiste vragen. Hij doet er alles aan om zichzelf te verbeteren. Op het veld, maar ook privé en zakelijk. Daarom zal hij als speler en als mens blijven groeien”, vertelde Jay-Z nog.

Jay-Z was trouwens niet de enige rapper waarmee Lukaku afsprak. De Rode Duivel bracht ook nog een bezoekje aan de Amerikaan Yo Gotti.

Vorige week vertoefde Lukaku nog in het gezelschap van de Britse influencer Shani Jamilah. Net als de Rode Duivel is zij erg geëngageerd in de strijd tegen onrecht in al zijn facetten. Daarnaast is ze ook te boeken als presentatrice en heeft ze met twee vriendinnen een podcast over seks en relaties.

Toby Alderweireld gebruikt z'n vrije momenten vooral om tijd door te brengen met z'n familie. Al doet hij natuurlijk ook nog steeds het nodige om in vorm te blijven, en dat in een aangename setting. De centrale verdediger postte er enkele foto’s van op Instagram.

Ook Simon Mignolet vertoeft in het zuiden. Een wandeling met zoon Lex op de schouders of aan de hand. De doelman van Club Brugge viel tijdens de opwarming van de partij tegen Portugal out met een knieblessure en revalideert momenteel van een knieblessure.

