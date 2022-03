Dronken snookerspeler maakt het wel erg bont: clash met VIP’s, verwond aan kin na val en maag leeggepompt in ziekenhuis

Wie gaat er eens niet uit de bol op zijn verjaardag? Robert Milkins werd afgelopen zondag 46 en wilde dat uiteraard vieren - mét de nodige alcohol. Alleen had Milkins er geen rekening mee gehouden dat hij later op de avond nog verwacht werd op de openingsceremonie van de Turkish Masters, nota bene een gloednieuw toernooi op de snookerkalender waar de snookerfederatie een goeie indruk wilde nalaten. De Engelsman arriveerde straaldronken in het Nirvana Cosmopolitan Hotel en zette de boel vervolgens stevig op stelten.

Milkins had eerst een aanvaring met enkele gasten in de VIP-zone, om dan in het toilet ten val te komen en daarbij een wonde op te lopen aan z'n kin. Vervolgens geraakte hij in een verhitte discussie met Jason Ferguson, voormalig snookerspeler en huidig voorzitter van de World Professional Billiards and Snooker Association. Daarna werd Milkins naar het ziekenhuis gebracht, waar spoedartsen zijn maag leegpompten.

Karma

Eens ontnuchterd, excuseerde Milkins zich. “Ik had veel te veel gedronken. Ik weet niet exact wat er gebeurd is - ik was in een staat waarin ik niet eens wist waar ik was. Het was mijn verjaardag, maar dat is geen excuus. Ik kan me alleen maar verontschuldigen bij de gasten die ik tegen de borst gestoten heb, al heb ik geen idee om welke personen het ging. Ik zal elke straf aanvaarden en het zal nooit meer gebeuren.”

Oh ja, op dinsdag moest Milkins ook nog doen waarvoor hij naar Turkije was afgezakt: snooker spelen. De nummer 44 van de wereld verloor met 5-4 van de Chinees Ding Junhui. “Ik speel alleen om mijn kinderen te onderhouden en nu heb ik hen ook in de steek gelaten, dat is nog het ergste. Misschien was het karma dat ik verloor.”

Volledig scherm Robert Milkins. © Getty