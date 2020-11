Dries Mertens haalt zangkunsten naar boven in liefdeslied voor Kat Kerkhofs

Time-outEen ode aan zijn grote liefde. Dries Mertens toonde met een video op Instagram dat hij meer in huis heeft dan enkel een balletje trappen. Terwijl Kat Kerkhofs aan het koken was, etaleerde de Rode Duivel zijn zangtalenten. Of net niet. De songkeuze? Your Song van Elton John. Kat kon het wel appreciëren, want Dries liet zich vollédig gaan. De twee zijn samen sinds hun tienerjaren en stapten in 2015 in het huwelijksbootje.