Dimitri Van den Bergh verpulvert record Van Gerwen in spelletje ‘Blind Darts’

Time-out Hij vergeet z’n roots niet: Neymar betaalt loon van 142 werknemers gewoon door

17 april Wereldvoetballer zonder z’n roots te vergeten. Hoewel het ‘Instituto Projeto Neymar’, dat 3.000 kansarme kinderen een beter leven wil schenken, al ruim een jaar gesloten is door corona, blijft Neymar de 142 werknemers uitbetalen. De 90.000 euro per maand zal hij niet voelen in de portefeuille, maar voor de Brazilianen daar is het een wereld van verschil.